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Kasım Ayı Enflasyon Verileri: Hizmet Enflasyonu Tarihi Düşük Seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirerek hizmet enflasyonunun en düşük seviyede olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:39
Kasım Ayı Enflasyon Verileri: Hizmet Enflasyonu Tarihi Düşük Seviyede

Hizmet Enflasyonu Kasım 2021'den Beri En Düşük Seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon verileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiğini açıkladı. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin de devam ettiğini bildirdi.

Kasım Ayı Yıllık Enflasyon %47,1

Bakan Şimşek, enflasyonun kasım ayında yıllık %47,1 olarak belirlendiğini belirterek, mayıs ayına göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu vurguladı. Ayrıca, son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen, yıllık mal enflasyonunun %40'ın altına gerilediğini ifade etti.

İyileşen Enflasyon Beklentileri

Şimşek, hizmet enflasyonundaki gerilemenin ve iyileşen enflasyon beklentilerinin, katılıkların azaltılmasındaki önemli ilerlemeyi gözler önüne serdiğini kaydetti. "Hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi, enflasyon beklentilerindeki azalma ile birlikte önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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