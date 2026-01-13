KATSO Selim'de Üyelerle İstişare Toplantısı

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selim'de üyelerle istişare toplantısı yaparak talepleri dinledi ve çözüm yollarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:05
KATSO Selim'de Üyelerle İstişare Toplantısı

KATSO Selim'de Üyelerle İstişare Toplantısı

Selim'de üretim ve ticaretin sorunları masaya yatırıldı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selim ilçesinde faaliyet gösteren üyelerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda üyelerin talep, sorun ve beklentileri dinlendi; çözüm yolları üyelerle birlikte değerlendirildi.

Kadir Bozan toplantıda şunları söyledi: "Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yalnızca merkezde değil, ilçelerimizde üretim yapan, ticaretini sürdüren her bir üyemizin yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle Selim’de üyelerimizin talep, sorun ve beklentilerini doğrudan dinledik, çözüm yollarını birlikte değerlendirdik".

Bozan ayrıca, "Üyelerimizden gelen her görüş bizler için kıymetli. Sahadan gelen talepleri yerinde dinlemek, doğru ve kalıcı çözümler üretmenin en sağlıklı yoludur. Selim’de faaliyet gösteren firmalarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın, üyelerle daha sık bir araya geleceği ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceği öğrenildi.

KATSO SELİM’DE ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

KATSO SELİM’DE ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

KATSO SELİM’DE ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Zeytinlikte Koyun Otlatan Çobana İdari İşlem
2
KATSO Selim'de Üyelerle İstişare Toplantısı
3
Döviz Piyasası: Dolar 43,1580 lira, Euro 50,3720 lira
4
MTB Başkanı Özcan: Malatya Tarımının Geleceğini Projelerle İnşa Ediyoruz
5
Samsun Gıda İhtisas OSB'ye İhracat Odaklı Makarna Tesisi
6
Manisa’da 422 Kamu Projesi: 61 Milyar 194 Milyon TL’lik Yatırım
7
USTKON ve SATKOF İş Birliğiyle Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sanayi Atağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları