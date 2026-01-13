KATSO Selim'de Üyelerle İstişare Toplantısı

Selim'de üretim ve ticaretin sorunları masaya yatırıldı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selim ilçesinde faaliyet gösteren üyelerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda üyelerin talep, sorun ve beklentileri dinlendi; çözüm yolları üyelerle birlikte değerlendirildi.

Kadir Bozan toplantıda şunları söyledi: "Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yalnızca merkezde değil, ilçelerimizde üretim yapan, ticaretini sürdüren her bir üyemizin yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle Selim’de üyelerimizin talep, sorun ve beklentilerini doğrudan dinledik, çözüm yollarını birlikte değerlendirdik".

Bozan ayrıca, "Üyelerimizden gelen her görüş bizler için kıymetli. Sahadan gelen talepleri yerinde dinlemek, doğru ve kalıcı çözümler üretmenin en sağlıklı yoludur. Selim’de faaliyet gösteren firmalarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın, üyelerle daha sık bir araya geleceği ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceği öğrenildi.

