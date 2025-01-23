Kayseri'de 2024 Yılında 21 Milyon Lira Değerinde Elektrik Üretildi

Kayseri'de Atıksu Arıtımında Çarpıcı Başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, 2024 yılında gerçekleştirilen atıksu arıtımı sonucunda 21 milyon lira değerinde elektrik üretildi.

Başkan Büyükkılıç’tan Açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu başarıyı duyurarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) insan ve çevre sağlığına verdiği öneme dikkat çekti. Atıksu arıtma tesislerinde çamurun çürütülmesiyle elde edilen enerji sayesinde ekonomiye ciddi katkılar sağlandığını belirtti.

Verimli Enerji Üretimi

Büyükkılıç, 2024 yılında işletmesi yapılan 33 konvansiyonel ve 49 doğal atıksu arıtma tesisinde 71 milyon 300 bin metreküp atıksu arıtıldığını ifade etti. Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Büyükkılıç, atık sulardan elde edilen 2 milyon 800 bin metreküp biyogaz ile bu miktardan 21 milyon TL değerinde elektrik üretildiğini aktardı.

Gelecek İçin Yatırımlar

KAYSI projeleri ile şehirdeki tüm arıtma tesislerinin en iyi şekilde çalıştığını ifade eden Büyükkılıç, KASKİ'nin temiz içme suyu ihtiyacını karşılarken, kirli suların da çevreye zarar vermeden arıtıldığını belirtti. Başkan, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla atıksu arıtma tesislerinin sayısını artırma yönünde yatırımların süreceğini vurguladı.