Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar

TCMB'nin Temmuz 2025 verileri, dış borç kompozisyonundaki değişimi ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre %1,1 artarak 170,9 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 223,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda bir önceki aya göre %1,3 artarak 74,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Buna karşın Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %1,6 azalarak 28,9 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler bir önceki aya göre %3,5 azalarak 9,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2 azalışla 19,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 azalarak 20,9 milyar dolar seviyesine inerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 gerileyerek 24,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %2,1 artarak 67,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 yükselerek 62,4 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artışla 5,3 milyar dolar düzeyinde kayda geçti.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde kısa vadeli dış borç stokunun %36'sının dolar, %26'sının avro, %23'ünün Türk lirası ve %15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar dolara yükselirken; yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65 milyar dolar seviyesine çıktı.