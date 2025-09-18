Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku temmuzda hazirana göre %1,1 artarak 170,9 milyar dolara yükseldi; kalan vadeye göre stok 223,3 milyar dolar oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:31
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar

TCMB'nin Temmuz 2025 verileri, dış borç kompozisyonundaki değişimi ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre %1,1 artarak 170,9 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 223,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda bir önceki aya göre %1,3 artarak 74,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Buna karşın Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %1,6 azalarak 28,9 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler bir önceki aya göre %3,5 azalarak 9,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2 azalışla 19,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 azalarak 20,9 milyar dolar seviyesine inerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 gerileyerek 24,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %2,1 artarak 67,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 yükselerek 62,4 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artışla 5,3 milyar dolar düzeyinde kayda geçti.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde kısa vadeli dış borç stokunun %36'sının dolar, %26'sının avro, %23'ünün Türk lirası ve %15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar dolara yükselirken; yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65 milyar dolar seviyesine çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan 12. Dönem KEK Protokolü İmzalandı
2
TEKNOFEST Drone Şampiyonu Hüseyin Ablak
3
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı
4
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar
5
Brent petrol varili 67,30 dolardan işlem görüyor — Fed kararı ve stok verileri etkili
6
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı — Bankacılık ve Holding Pozitif
7
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY'un Sınır Ötesi İhracı İçin İlk Temaslar Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor