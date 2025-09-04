KKM Bakiyesi 397 milyar 297,3 milyon TL'ye Düştü

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki gerileme sürüyor. Geçen hafta 29 milyar 828,6 milyon lira eksilme kaydedilerek bakiye 397 milyar 297,3 milyon lira seviyesine indi.

BDDK Haftalık Bülteni: Kredi ve Mevduatta Artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 29 Ağustos haftasında yaklaşık 223 milyar 808 milyon lira artarak 20 trilyon 326 milyar 197 milyon liradan 20 trilyon 550 milyar 6 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere geçen hafta 95 milyar 148 milyon lira artışla 23 trilyon 962 milyar 216 milyon liraya çıktı.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Tüketici kredilerinin toplamı 29 Ağustos itibarıyla 30 milyar 724 milyon lira artarak 2 trilyon 506 milyar 75 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 608 milyar 904 milyon lirası konut, 53 milyar 555 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 843 milyar 617 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 485 milyon lira artarak 3 trilyon 31 milyar 171 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,8 artışla 2 trilyon 440 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 858 milyar 449 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 582 milyar 388 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki Alacaklar ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 141 milyon lira artışla 470 milyar 395 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 347 milyar 152 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 24 milyar 187 milyon lira artarak 4 trilyon 342 milyar 606 milyon lira seviyesine çıktı.

KKM bakiyesi geçen hafta kaydedilen azalışla 397 milyar 297,3 milyon lira oldu ve böylece KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 1,66'sı seviyesine indi.