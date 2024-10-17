KKM Hesap Bakiyesindeki Düşüş Devam Ediyor

KKM Hesap Bakiyesi Düşüyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçtiğimiz hafta yaklaşık 20 milyar 177 milyon lira azalarak 1 trilyon 470,5 milyar lira seviyesine geriledi. Bu durum, KKM'lerin toplam mevduat içindeki payının %8,29’a düştüğünü gösteriyor.

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 11 Ekim itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 milyar 97 milyon lira artış göstererek 14 trilyon 965 milyar 449 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mevduat ve Tüketici Kredileri

Toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere, geçen hafta 126 milyar 230 milyon lira artışla 17 trilyon 732 milyar 346 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin toplam tutarı ise 1 trilyon 853,2 milyar lira olarak kaydedildi ve bu tutarın büyük kısmı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Yasal Öz Kaynaklar ve Takipteki Alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla 527 milyon lira artarak 265 milyar 144 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde bankaların yasal öz kaynakları ise 17 milyar 468 milyon lira artışla 3 trilyon 207 milyar 209,3 milyon lira oldu.

Özetle, KKM hesaplarındaki azalış devam ederken, bankacılık sektöründeki diğer verilere de dikkat çekmektedir.