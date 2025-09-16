Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Aylık %2,5 Artışla 192,5’e Yükseldi

Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Aylık %2,5 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Endeks (2023=100) ağustosta bir önceki aya göre %2,5 artışla 192,5 seviyesine çıktı. Yıllık bazda artış %31,4 olurken, aynı dönemde reel olarak %1,2 azalış kaydedildi.

Üç Büyük İlde Aylık ve Yıllık Değişim

Aylık değişimlere göre İstanbul’da %3,0, Ankara’da %2,8 ve İzmir’de %2,5 artış gözlendi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla endeks değerleri İstanbul’da %30,2, Ankara’da %41,1 ve İzmir’de %31,9 yükseldi.

Bölgeler Bazında Yıllık Farklar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış %41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise %23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gerçekleşti.