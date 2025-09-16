Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Aylık %2,5 Artışla 192,5’e Yükseldi

TCMB verilerine göre KFE ağustosta aylık %2,5 artışla 192,5 oldu; yıllık %31,4 yükseldi, reel bazda %1,2 azalış görüldü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:34
Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Aylık %2,5 Artışla 192,5’e Yükseldi

Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Aylık %2,5 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Endeks (2023=100) ağustosta bir önceki aya göre %2,5 artışla 192,5 seviyesine çıktı. Yıllık bazda artış %31,4 olurken, aynı dönemde reel olarak %1,2 azalış kaydedildi.

Üç Büyük İlde Aylık ve Yıllık Değişim

Aylık değişimlere göre İstanbul’da %3,0, Ankara’da %2,8 ve İzmir’de %2,5 artış gözlendi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla endeks değerleri İstanbul’da %30,2, Ankara’da %41,1 ve İzmir’de %31,9 yükseldi.

Bölgeler Bazında Yıllık Farklar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış %41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise %23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÇAYKUR'dan Üçüncü Sürgün Yaş Çay Alımında Kapasite Uyarısı
2
AB, Microsoft'un Teams Rekabet Soruşturmasını Taahhütlerle Kapattı
3
Gümüş Ons 14 Yılın Zirvesinde: 42,3 Doları Test Etti
4
TİGEM 2025 Hasadında 303 Bin Ton Hububat Üretti
5
Konut satışları 8 ayda 978 bin 70 ile 1 milyona yaklaştı — İpotekli satışlarda yükseliş
6
Kütahya'da 142 Saka Kuşu Operasyonla Ele Geçirildi, Doğaya Salındı
7
Ford, Köln Fabrikasında bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa