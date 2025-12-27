DOLAR
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda

Antalya ve çevre ilçelerde yetişen narlar Korkuteli'deki soğuk hava depolarında işlenip Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:57
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı

Antalya ve çevre ilçelerden toplanan narlar Avrupa ve Rusya pazarına gönderiliyor

Antalya ile çevre ilçelerde yetiştirilen narlar, Korkuteli’ndeki soğuk hava depolarında toplanarak işleniyor ve ihracata hazır hale getiriliyor. Sezonun açılmasıyla birlikte nar sevkiyatları başladı.

Korkuteli'ne nar alımı için gelen tüccarlar, Türkiye’de özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde nar üretiminin yoğun olduğunu; Antalya ekonomisinde narın önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bölgeden toplanan ürünler, dalında alınarak soğuk hava tesislerinde depolanıyor.

Nar tüccarı Mustafa Ozan, "Antalya ve çevresinde yetiştirilen narlar, Korkuteli’nde soğuk hava deposunda işlenerek Almanya, Ukrayna ve Rusya’ya gönderiliyor. Aylık olarak 350- 400 ton nar işleyerek özellikle Rusya’ya gönderiyoruz. Antalya’nın ve Fethiye’nin narı Ukrayna ve Rusya sofrasında yer alıyor"

Ozan, Antalya bölgesinde nar üretiminin Döşemealtı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca ile Muğla’nın Fethiye ilçelerinde yoğunlaştığını, hasat sonrası ürünlerin soğuk hava tesislerine konulduğunu ve işlendikten sonra yurt dışına gönderildiğini aktardı.

Meyve İşleme çavuşu İsmail Tıraş ise sahada yürüttükleri çalışmayı anlattı: "25 kişilik bir ekibim var. Onlar günlük olarak Buzhanelere götürerek aile ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Herkes memnun"

Yetkililer ve tüccarlar, Almanya, Ukrayna ve Rusya pazarlarının Antalya narı için başlıca hedef pazarlar olduğunu; aylık işlenen miktarın 350- 400 ton seviyesinde seyrettiğini vurguluyor.

