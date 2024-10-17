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Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'nin ATO Ziyareti

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, ATO'yu ziyaret ederek Türkiye-Kosova ticaretini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:08
Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'nin ATO Ziyareti

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ATO'da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kosova ile Türkiye arasındaki ticareti artırma hedefiyle Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi'yi makamında ağırladı.

Ticaret Hacmi 800 Milyon Dolar

Baran, Türkiye ve Kosova arasındaki dış ticaretin 800 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticaretimiz, iki tarafın da lehine olacak şekilde ileriye taşınabilir." ifadelerini kullandı.

Tarihi İlişkiler ve Yatırımlar

Baran, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparak, "Kosova'da yaklaşık 20 bin Türk yaşıyor. Türkiye, Kosova'daki ilk 10 yatırımcı arasında yer alıyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, Kosova'da Türk yatırımlarının 400 milyon avro üzerinde faaliyet gösterdiğini ve 500'den fazla Türk şirketinin bu ülkede çalıştığını vurguladı.

Ulaşım ve Ticaretin Güçlendirilmesi

Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin artırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, şu sözleriyle destekledi: "Gönül bağımız olan topraklarla şehrimiz arasında direkt ulaşım bağı olmasını istiyoruz."

Kosova'nın Yatırım İstekleri

Redzepi ise Türkiye ile yatırım ve ticaret alanında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

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