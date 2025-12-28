Köyceğiz'de Yılbaşı Pazarı Kuruldu — 500'ün Üzerinde Tezgâh

Köyceğiz'de Yılbaşı Pazarı Kapalı Pazar Yerinde Kuruldu

500'ün üzerinde tezgâh ve yoğun katılım

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kapalı pazar yerinde kurulan yılbaşı pazarı vatandaşların ilgisini çekti. Her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarı, yeni yıl öncesi olması nedeniyle Cumartesi günü yılbaşı pazarı olarak açıldı.

Pazar için 500'ün üzerinde tezgâh hazırlandı. Erken saatlerde gelen satıcılar, pazarlamak istedikleri ürünleri sergileyip satışa hazır hale getirdi. Güneşli bir havada gerçekleşen pazarda zaman zaman esen rüzgar satıcılar için sıkıntı oluşturdu.

Yılbaşı pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; tezgâhlarda her türlü ürün ve eşya satışa sunuldu. Satıcılar, pazarın kalabalık göründüğünü ancak satışların yetersiz kaldığını belirterek, Atatürk Kordonunda pazar kurulmasının daha fazla satış imkânı sağlayacağını söylediler.

