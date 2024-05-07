KPSS şartı kaldırıldı! 35 bin TL maaşla kamu kurumlarına personel alımı

Toplamda 38 bin 625 yeni personel alımı için duyuru yapan 23 kamu kuruluşu belirlendi. KPSS gerekliliği olan ve olmayan pozisyonlar için alımlar yapılacak. İşte personel alımı yapacak olan kuruluşların listesi...

Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, SPK, OGM, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Erciyes Üniversitesi, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇAYKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.





Sağlık Bakanlığı büyük bir istihdam hamlesi yapıyor: 23 kamu kuruluşu içinde en yüksek sayıda personel alımını gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, 36 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti.

Resmi Gazete’de yer alan kararla sağlık sektörüne büyük katkı: Yılın sonuna dek 36 bin sözleşmeli sağlık çalışanı istihdamıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yer aldı. Yayımlanan karara istinaden, personel temininde zorluk yaşanan bölgelerde ve branşlarda, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli göreve alınacak. 2024 yılı sonuna kadar; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sağlık profesyoneli kadrosuna katılacak.

Kuruluşlar, alımlarla ilgili başvuru şartları ve tarihleri resmi internet sitelerinde paylaştılar.