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Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarındaki Stopaj Oranlarında Artış

KKM ve katılma hesaplarındaki stopaj oranları artırıldı. Yeni oranlar ve düzenlemeler, 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:48
Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarındaki Stopaj Oranlarında Artış

KKM'de Stopaj Oranları Artırıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de resmi olarak yayımlandı.

Yeni Tevkifat Oranları

Karara göre, Türk lirası (TL) mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faizler ve kar payları için indirimli tevkifat oranı devam edecek. Özellikle, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplar için yeni oranlar şu şekildedir:

  • 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda: yüzde 7,5
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda: yüzde 5
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda: yüzde 2,5

Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçları

Yatırım fonlarından elde edilen gelirler için de %7,5'lik indirimli tevkifat uygulaması devam edecek. Bu kapsamda, 1 Ağustos ile 31 Ekim arasında iktisap edilen katılma belgelerinden elde edilen gelirlere de bu oran uygulanacaktır.

Aynı zamanda, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bono gelirleri ile bazı kira sertifikalarına da indirimli stopaj uygulaması 31 Ekim'e kadar sürecektir. Özellikle, bu dönemde elde edilen gelirler üzerinden uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibidir:

  • 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli: yüzde 7,5
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli: yüzde 5
  • 1 yıldan uzun: yüzde 2,5

Bu düzenlemeler, yatırımcıları teşvik etmek ve piyasalara olumlu etki sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, devlet tahvilleri ve Hazine bonolarından elde edilen gelirler için %0 tevkifat da 31 Ekim'e kadar uzatılmıştır.

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