DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.383,24 -0,9%

Kuraklık İzmir'de Besicileri Sorgum Sudan Otuna Yöneltti

Kuraklık nedeniyle İzmirli besiciler, su tasarrufu sağlayan sorgum sudan otuna yöneldi; ekim alanı 5 yılda 451 dekardan 6 bin dekara çıktı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:06
Kuraklık İzmir'de Besicileri Sorgum Sudan Otuna Yöneltti

Kuraklık İzmir'de besicileri sorgum sudan otuna yönlendirdi

İzmir'de sağmal hayvan yoğunluğuyla öne çıkan besiciler, azalan su kaynakları nedeniyle kaba yem üretiminde alternatiflere yöneldi. Kent genelinde yaklaşık 30 bine yakın işletme ve 480 bin sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Besiciler, kaba yem ihtiyacının büyük bölümünü daha önce 550 bin dekarda üretilen 3 milyon 451 bin ton silajlık mısır ile karşılarken, kuraklık bu düzeni değiştirdi.

Sorgum sudan otu tercihinde büyük artış

Gelişim döneminde bol su isteyen silajlık mısıra alternatif olarak daha az sulama gerektiren sorgum sudan otu öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 tohum hibesi desteğiyle sorgum üreticisi sayısı 2020'deki 28'den 337'ye, ekim alanı ise 451 dekardan 6 bin dekara yükseldi; bu artış 5 yıl içinde gerçekleşti.

Su yönetimi ve üretim planlaması

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yılki yağışların önceki yılların gerisinde kaldığını, ilk 8 ayda yağıştaki azalmanın geçen yıla göre %27 düzeyinde olduğunu söyledi. Şahin, İzmir'in sadece yaz değil kış aylarında da yeterli yağış alamadığını belirterek, 'Küresel ısınmanın etkilerini çok net olarak görmeye başladık. Artık üretimimizi suya göre planlıyoruz. Var olan suya göre ürün desenimizi oluşturuyoruz. Destekleme sistemlerimiz de buna göre olacak,' dedi.

Şahin, çiftçilerin büyük çoğunluğunun modern sulama sistemlerine geçtiğini ve yer altı su seviyelerinin düştüğünü vurguladı. Ayrıca, 'Suyu yeniden kazanmak, geri dönüşümünü yapmak çok önemli. Mısıra göre sorgum sudan otu ile aynı miktardaki ürünü 2-3 sulamayla alabiliyoruz; mısır ise 7-8 sulamaya kadar gidiyor,' ifadelerini kullandı.

Çiftçi deneyimi: Su tasarrufu ve eşdeğer verim

Menemen'in Hasanlar Mahallesi'nde süt üretimi yapan besici Zafer Yurt, eskiden silajlık mısır ektiklerini, daha sonra sorgum sudan otu ile tanıştıklarını anlattı. Yurt, sorgumla su kullanımının yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, 'Türkiye genelinde kuraklık olduğu için biz de biraz daha su tasarrufu yapmak istiyoruz. Onun için bu şekilde sorgum sudan otunu tercih ederek 45 dönüm'de ektim. Bu ot mısıra göre hem sütte hem beside eş değer, farklılık yok. Gayet memnunum,' dedi ve büyük çiftçilerin de sorgumu tercih ettiğini belirtti.

Kuraklığın etkisiyle İzmir'de sorgum sudan otu üretiminin hızlı artışı, su yönetimi ve destek politikalarının belirleyici olduğu bir dönüşümün işareti olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silajlık Mısır 30 Bin Dekara Çıkarak Hayvancılığı Güçlendiriyor
2
UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor
3
Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65
4
Eylülde Yoğun Ekonomi Ajandası: Büyüme, Enflasyon, İhracat ve OVP
5
ABD Tarım Dışı İstihdam Beklentisi, Lisa Cook Krizi ve Nvidia Bilançosu
6
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları
7
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Foneria %56,66 ile Zirvede

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi