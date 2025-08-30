Kuraklık İzmir'de Besicileri Sorgum Sudan Otuna Yöneltti

Kuraklık İzmir'de besicileri sorgum sudan otuna yönlendirdi

İzmir'de sağmal hayvan yoğunluğuyla öne çıkan besiciler, azalan su kaynakları nedeniyle kaba yem üretiminde alternatiflere yöneldi. Kent genelinde yaklaşık 30 bine yakın işletme ve 480 bin sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Besiciler, kaba yem ihtiyacının büyük bölümünü daha önce 550 bin dekarda üretilen 3 milyon 451 bin ton silajlık mısır ile karşılarken, kuraklık bu düzeni değiştirdi.

Sorgum sudan otu tercihinde büyük artış

Gelişim döneminde bol su isteyen silajlık mısıra alternatif olarak daha az sulama gerektiren sorgum sudan otu öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 tohum hibesi desteğiyle sorgum üreticisi sayısı 2020'deki 28'den 337'ye, ekim alanı ise 451 dekardan 6 bin dekara yükseldi; bu artış 5 yıl içinde gerçekleşti.

Su yönetimi ve üretim planlaması

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yılki yağışların önceki yılların gerisinde kaldığını, ilk 8 ayda yağıştaki azalmanın geçen yıla göre %27 düzeyinde olduğunu söyledi. Şahin, İzmir'in sadece yaz değil kış aylarında da yeterli yağış alamadığını belirterek, 'Küresel ısınmanın etkilerini çok net olarak görmeye başladık. Artık üretimimizi suya göre planlıyoruz. Var olan suya göre ürün desenimizi oluşturuyoruz. Destekleme sistemlerimiz de buna göre olacak,' dedi.

Şahin, çiftçilerin büyük çoğunluğunun modern sulama sistemlerine geçtiğini ve yer altı su seviyelerinin düştüğünü vurguladı. Ayrıca, 'Suyu yeniden kazanmak, geri dönüşümünü yapmak çok önemli. Mısıra göre sorgum sudan otu ile aynı miktardaki ürünü 2-3 sulamayla alabiliyoruz; mısır ise 7-8 sulamaya kadar gidiyor,' ifadelerini kullandı.

Çiftçi deneyimi: Su tasarrufu ve eşdeğer verim

Menemen'in Hasanlar Mahallesi'nde süt üretimi yapan besici Zafer Yurt, eskiden silajlık mısır ektiklerini, daha sonra sorgum sudan otu ile tanıştıklarını anlattı. Yurt, sorgumla su kullanımının yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, 'Türkiye genelinde kuraklık olduğu için biz de biraz daha su tasarrufu yapmak istiyoruz. Onun için bu şekilde sorgum sudan otunu tercih ederek 45 dönüm'de ektim. Bu ot mısıra göre hem sütte hem beside eş değer, farklılık yok. Gayet memnunum,' dedi ve büyük çiftçilerin de sorgumu tercih ettiğini belirtti.

Kuraklığın etkisiyle İzmir'de sorgum sudan otu üretiminin hızlı artışı, su yönetimi ve destek politikalarının belirleyici olduğu bir dönüşümün işareti olarak öne çıkıyor.