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Küresel Kamu Borcu 100 Trilyon Doları Aşacak

IMF, bu yıl küresel kamu borcunun ilk kez 100 trilyon doları geçebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:14
Küresel Kamu Borcu 100 Trilyon Doları Aşacak

Küresel Kamu Borcunun Yükselişi

Uluslararası Mali İhtiyaçlar Fonu (IMF), 2024 yılının Ekim ayında yayınladığı Mali İzleme Raporu'nda, küresel kamu borcunun bu yıl 100 trilyon doları aşmasının beklediğini açıkladı. Raporun başlığı “Kamu Borcuna Bir Kapak Koymak” olarak belirlendi.

Yüksek Borç Oranları

IMF'nin raporunda, küresel kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl sonunda %93'e ulaşması ve 2030 yılı itibarıyla %100 düzeyine yaklaşması öngörülmekte. Kovid-19 salgını öncesinde bu oran %90 seviyelerindeydi.

Risk Unsurları

Rapor, birçok ülkenin mali görünümündeki kötüleşmenin üç temel nedenini sıraladı:

  • Büyük harcama baskıları
  • İyimser borç tahminleri
  • Tanımlanamayan büyük miktardaki borçlar

IMF uzmanları, yüksek borç seviyelerinin piyasalarda olumsuz tepkiler oluşturabileceğine ve mali manevra alanını daraltabileceğine dikkat çekiyor.

Harcamalardaki Baskılar

Yeşil enerji yatırımları, yaşlanan nüfus ve artan savunma harcamalarının getirdiği baskılar neticesinde, harcamaları kısmanın siyasi isteksizlikle karşılaştığı ifade edildi. Bu durum, borç görünümüne ilişkin risklerin önemli ölçüde artmasına neden oluyor.

Bölgesel Gelişmeler

IMF, ABD, Brezilya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Güney Afrika'da kamu borçlarının artış göstermeye devam edeceğini öngörüyor.

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