Küresel Piyasalar Fed ve ECB'nin Faiz Kararlarına Kilitlendi

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın beklenildiği gibi kapsamlı tarifeler uygulamaması sonrası olumlu bir seyir izlendi. Gözler ise gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Trump'ın, video konferans yolu ile katıldığı Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda jeopolitik risklerin giderilmesi gerektiğine dair mesajlar vermesi, petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtmesi, risk algısını bir miktar azalttı. Ancak, Trump'ın Çin'e karşı ılımlı tutumu, diğer ticaret ortaklarına yönelik tehditlerin devam etmesine neden oldu ve bu durum endişeleri artırdı.

Tarifelerin küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceğine dair kaygılar, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Fed’in para politikası kararları yatırımcıların odağını oluşturuyor. Piyasalardan edinilen bilgiler, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği yönünde tahminleri güçlendirirken, bu ay faizlerin sabit kalacağı öngörülüyor.

Makroekonomik verilerin yanı sıra, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ocakta 71.1'e düştü. Ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %3,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,8'den %3,3'e çıkarken, uzun vadeli beklenti de %3'ten %3,2'ye yükseldi.

ABD’ de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,1, hizmet sektörü PMI ise 52,8 olarak yayımlandı. Bu dönemde ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 223 bine çıktı.

Ayrıca, altının ons fiyatı %2,64'lük bir artışla 2,772 dolara çıktı. Dolar endeksi haftalık bazda %1,79 düşüşle 109,7 seviyesine gerildi. Brent petrol fiyatı da %2,91 azalışla 77,5 dolara indi.

Avrupa borsalarında ise geçen hafta karışık bir seyir gözlemlendi. Gözler, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar üzerine yoğunlaştı. Dünya Ekonomik Forumu'nda önemli konuların ele alındığı belirtilirken, Lagarde, AB’nin ticari sorunları müzakere ederek güvenli bir çerçeveye oturtması gerektiğini vurguladı.

Asya borsaları da Trump’ın ılımlı açıklamaları ile pozitif bir seyre geçti. Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranını %0,50 seviyesine yükseltti. Çin'de ise ticaret fazlası peşinde olmadıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, korumacılıkla bir yere varılamayacağını ifade etti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul haftayı %1,27 değer kazanarak 10,104.85 puandan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %45'e çekti. Dolar/TL ise %0,3'lük bir artışla 35.6790'dan kapanarak dikkat çekti.

Gelecek hafta, TCMB’nin faiz kararı ve diğer ekonomik verilerin takip edileceği belirtilirken, yatırımcılar global gelişmeleri izlemeye devam edecek.