Küresel Piyasalar Karışık Seyrediyor — Powell ve Fed Beklentileri

Küresel piyasalar Powell’ın uyarılarıyla karışık seyretti

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD enflasyonu ve parasal gevşeme süreçlerine dair temkinli açıklamalarının ardından karışık bir görünüm sergiliyor. ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkileri ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Powell’ın mesajı

Powell, Rhode Island’ın Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olmasının makul temel senaryo olduğunu belirtti ve daha yüksek, daha kalıcı bir enflasyon riskiyle dikkatle ilgileneceklerini vurguladı. Powell, sözlerinde "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." ifadesini kullandı.

Powell, çok agresif gevşeme yapılması halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini; öte yandan kısıtlayıcı politikanın uzun süre sürmesinin iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabileceğini de vurguladı.

Analistler, Powell’ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini belirtti. Gelecek dönemde istihdam verilerinin öne çıkacağı, ılımlı enflasyon ve yavaşlayan istihdam piyasasının Fed’in faiz indirimlerine devam etmesini destekleyebileceği ifade edildi.

Fed yetkililerinin ortak tonları

Powell’ın yanı sıra Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek ek faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonla mücadelede tetikte kalınması gerektiğini aktarırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faizleri düşürmek için kararlı adımlar gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Eylül ayında 25 baz puan indirime gidileceğine dair beklenti güçlü kalırken, bu yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüleri de devam ediyor.

ABD piyasaları ve emtia hareketleri

New York Borsası’nda S&P 500 endeksi dün yüzde 0,55, Nasdaq yüzde 0,95 ve Dow Jones yüzde 0,19 geriledi. Endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı. Powell sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,12 seviyesinde stabil hale gelirken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 97,3 seviyesinden başladı.

Fed’in faiz indirim beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ons altın dün rekorunu kırarak 3.791,10 dolar seviyesine ulaştı. Altının onsu dün yüzde 0,5 yükselişle 3.764 dolardan kapanıp yeni işlem gününde yüzde 0,3 artışla 3.776 dolardan işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 67,1 dolar seviyesinden satılıyor.

Avrupa piyasaları ve jeopolitik gelişmeler

Avrupa borsalarında İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir gözlenirken, bölgedeki jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Rusya’nın Estonya ve Polonya hava sahası ihlalleri sonrası bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini ve Avrupa ülkelerinin Rusya’dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa’nın 2027’ye kadar Rus fosil yakıtı kullanımını tamamen bitireceğini ve 19. yaptırım paketiyle Rusya’ya baskının artacağını belirtti.

Makro tarafta Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, ağustosta 50,7 iken eylülde 49,5 ile son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Dün İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,04 gerilerken, İtalya’daki FTSE MIB 30 yüzde 0,13, Almanya DAX 40 yüzde 0,36 ve Fransa CAC 40 yüzde 0,54 yükseldi.

Asya’da teknoloji ve doğa olayları

Asya borsalarında Güney Kore hariç genel olarak pozitif seyir gözlendi. Çinli Alibaba, yapay zeka modeli "Qwen3"ün açık kaynaklı, daha düşük maliyetli ve yüksek performanslı versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu gelişmeyle Hong Kong’da Hang Seng’de işlem gören Alibaba hisseleri yüzde 6,6 artış kaydetti ve teknoloji hisselerine pozitif yansıdı.

Ayrıca Süper Tayfun Ragasa bölgeyi etkilerken, Tayvan’daki sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfunun Çin’in güney kıyılarına yaklaşması üzerine Hong Kong ve Guangdong’da en üst düzey alarm verildi; Hong Kong’da ana okullar ile ilk ve orta dereceli okullar iki gün tatil edildi, yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Japonya’da eylülde imalat sanayi PMI 48,4 olarak açıklandı. Bu verilerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1 yükselirken, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,6 geriledi.

Borsa İstanbul ve TL

Borsa İstanbul’da dün satış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi yüzde 1,19 düşüşle 11.331,75 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4070’ten kapanırken, bankalararası piyasada açılışta 41,4300 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD yeni konut satışlarının piyasalarda belirleyici olacağını; teknik olarak BIST 100’de 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.400 ve 11.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün takip edilecek veriler

09:00 Japonya, ağustos ayı yıllık makine siparişleri

10:00 Türkiye, eylül ayı reel kesim güven endeksi

10:00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11:00 Almanya, eylül ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14:00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17:00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları