Küresel Piyasalarda Fed Sonrası Karışık Seyir ve İngiltere'den Faiz Kararı Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkmakta. Gözler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilmiş durumda.

Fed, dün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararını verdi. Bu karar, 2 faiz indirimi yapma olasılığını da gündemde tutarak, piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Fed'in açıklamasına göre, işsizlik oranı son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazanırken, iş gücü piyasası koşulları da güçlülüğünü koruyor. Ancak, enflasyon hâlâ yüksek seyrediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, yapılan açıklamalarda, tarifelerin enflasyonu azaltmadaki etkisinin geciktirebileceğini ifade etti. Ekonominin güçlü olduğunu vurgulayan Powell, %2'lik uzun vadeli hedefe yaklaşmakta olduklarını belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı, %6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artış göstermişken, başvurular yurtta %6,2 oranında azaldı.

Kurumsal tarafta, Tesla hisseleri, robotaksi hizmeti için aldığı onayın ardından %3'ten fazla yükseldi. Nvidia ise yıllık yazılım geliştirici konferansında tanıttığı yeni teknolojilerle %2 değer kazandı.

Altın fiyatı, artan jeopolitik risklerle birlikte yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde, yani 3.056 dolara çıktı. Şu anda ons altın %0,1 artışla 3.048 dolardan işlem görmekte.

Brent petrol fiyatı ise Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle %0,3 artarak 70,8 dolar seviyesine ulaşmış durumda.

New York Borsası'nda, S&P 500 endeksi %1,08, Nasdaq %1,41 ve Dow Jones ise %0,92 yükseldi. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar BoE'nin para politikası kararına odaklandı.

Piyasa beklentilerine göre, BoE'nin politika faizini %4,5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar yatırımcıların dikkatle izleyeceği diğer bir unsur.

Bugün ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile yapılacak konuşmada enflasyonla mücadele ve ekonomik gidişat hakkında ipuçları aranacak.

Gözler arasındaki bir diğer kritik veri ise, Avro Bölgesi enflasyon verileri. Şubat ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,3'e gerileyerek beklentilerin altında kalmış durumda.

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan kapandı. Dolar/TL, %3,3 yükselişle 37,8867'den günü tamamladı.

Piyasalarda takip edilecek güncel veriler ise şu şekilde:

- 10:00 Türkiye Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

- 11:00 Avro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

- 14:30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

- 15:00 İngiltere BoE faiz kararı

- 15:30 İngiltere BoE Başkanı Bailey'in basın toplantısı

- 15:30 ABD Philadelphia Fed imalat endeksi

- 15:30 ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

- 17:00 ABD şubat ayı ikinci el konut satışları

- 17:00 ABD şubat ayı öncü endeksi.