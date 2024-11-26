Küresel Piyasalarda FOMC Tutanakları Beklentisi Yükseliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Gözler, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki muhtemel etkilerine dair soru işaretleri varlığını sürdürürken, Trump’ın kabine için açıkladığı isimler, siyasi belirsizlikleri kısmen azaltmışa benziyor. Trump'ın, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi üzerine pay piyasalarında bir yükseliş gözlemlendi.

Trump’ın başkanlık devraldığı anda Meksika ve Kanada ürünlerine %25, Çin ürünlerine %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurması dünya borsalarında yankı buluyor. Fed'in gelecekteki adımlarına dair belirsizlikler sürerken, ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte, 6-7 Kasım tarihli FOMC toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak.

Analistler, ABD ekonomisinin seyrinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin küresel piyasalara yön veren unsurlar olduğunu ifade ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa düşürme tahmininde bulundu ve "Aşırı ısınmaya dair ikna edici bir kanıt olmadığı sürece, faiz oranında düşüş olmaması için bir neden göremiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bugün, para piyasalarında Fed'in Aralık ayında %56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği ve %44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni ABD yönetiminin politika gündeminin küresel ekonomik ve kredi görünümü üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirtti.

Fitch Ratings, ABD seçimleri sonrasındaki belirsizliklerin ekonomik görünümde risk oluşturduğuna dikkat çekerken, dünya ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın, kamu maliyesi üzerindeki baskılarla dengelendiğini vurguladı. Öte yandan, yükselen tahvil faizleri ve dolar'daki değer artışı, gelişmekte olan piyasalar için risk tehditleri oluşturuyor.

Yatırımcılar küresel ticaretin Doların yükselişi ve Trump'ın artırdığı tarifelerden nasıl etkileneceğini de yakından takip ediyor. Sanayi tahvillerinin yükselişi ile birlikte, altın fiyatları 2,720$ seviyesine kadar yükselirken, gün geçtikçe 2,620$ seviyesinde dengelendi.

Piyasa verilerine göre, Bitcoin 94,270$ seviyelerine gerileyerek satış baskısıyla karşılaşırken; emtia piyasasında Brent petrol fiyatı 72.7$ seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi %1,15 artışla 9,659,96 puandan günü kapattı.

Bugün izlenecek diğer önemli veriler arasında Türkiye'nin Kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri, ABD’de yeni konut satışları ve FOMC toplantı tutanakları yer alıyor. Piyasanın yönü üzerinde belirsizlikler devam ederken, yatırımcıların dikkatle izlediği başlıca destek ve direnç seviyeleri ise 9,600 ile 9,500 ve 9,700 ile 9,800 puan arasındadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.