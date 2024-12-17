Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed Kararları Bekleniyor

Küresel piyasalar, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecekte atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Fed'in yarın yapacağı toplantının sonuçları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yatırımcıların yön konusunda önemli ipuçları arayacağını belirtiyor. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik beklentiler güçlenmiş durumda. Ayrıca, 2024 yılına dair iki faiz indirimi tahminleri de dikkat çekiyor.

Dün açıklanan verilere göre, Fed New York Şubesi'nin imalat endeksi aralık ayında 0,2 ile piyasa beklentilerini karşılayamadı. Diğer yandan, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de aralıkta 48,3 seviyesine düştü. Buna karşın, hizmet sektörü PMI, aylık 2,4 puan artarak 58,5'e yükseldi.

Kurumsal tarafta, Bitcoindeki yeni rekorlar, kripto para ile bağlantılı hisselerin yükselişine neden oldu. Coinbase hisseleri yüzde 1,5, MARA Holdings hisseleri ise yüzde 8 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta piyasa değeri 1 trilyon doları aşan çip şirketi Broadcom hisseleri de yüzde 11'den fazla arttı.

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, Japonya merkezli SoftBank ile 4 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alındığını duyurdu. Ancak, Kanadalı Chrystia Freeland'ın, Başbakan Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek kabinden istifa etmesi, dikkat çekici bir gelişme oldu.

Tahvil faizleri %4,40 seviyesinde ve dolar endeksi 106,9'dan işlem görmeye devam ediyor. Altın ons fiyatı ise 2.655 dolardan işlem görmekte ve %0,1'lik bir artışla dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen veriler nedeniyle Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 73,5 dolara gerilemiş olsa da yeni günde %0,1 artışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

ABD borsalarında ise S&P 500, yüzde 0,38; Nasdaq yüzde 1,24 oranında yükselirken, Dow Jones %0,25 düştü. Nasdaq, kapanış rekorunu tazeledi.

Avrupa borsalarında ise Almanya'daki hükümet krizine odaklanıldı. Başbakan Olaf Scholz güvenoyu alamayınca erken seçim süreci başladı. Arka planda, Almanya'da imalat sanayi PMI'nin 42,5 olarak gerçekleşmesi ve hizmet sektörü PMI'nin 51'e yükselmesi de ekonominin gidişatını etkileyen unsurlar arasında.

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir gözlemlendi. Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor. Nikkei 225 endeksi %0,1, Şanghay bileşik endeksi %0,1 artarken, Kospi endeksi %1,3 düşüş kaydetti.

İç piyasada ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,26 kayıpla 9.997,66 puandan kapandı. Dolar/TL ise 34,9368'den kapanırken gün içinde %0,1 değer artışı gösterdi.

Bugün takip edilecek önemli veriler arasında Türkiye'deki konut fiyat endeksi ve özel sektör borçlanma verileri ile birlikte Almanya ve ABD'deki sanayi üretimi ve perakende satışlar dikkat çekiyor.