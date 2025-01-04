Küresel Savunma ve Havacılık Şirketleri Yatırımcıları Sevindiriyor

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, 2023 yılında başarılı bir performans sergileyerek yatırımcılara umut verdi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından özellikle Avrupa'da şirketlerin savunma alanına yönelmesi, bu sektörün yatırım planlarını şekillendirdi.

Savunma Harcamalarındaki Artış

Avrupalı hükümetlerin, askeri harcamalarında artış yapma kararı alması, savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin değer kazanmasında belirleyici faktörlerden biri oldu. Avrupa Birliği ise yeni organizasyonlar ve fonlarla, hem kendi hem de üye devletlerin savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler ve çarpıcı bilançolar, Avrupa, ABD ve Asya merkezli bu şirketlerin hisselerini destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. 2024 yılı itibarıyla iş birliği anlaşmalarının borsa performanslarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Küresel Savunma Satışlarında Artış

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, 2023'te satışlarını %4 artırarak 632 milyar dolar'a ulaştı. ABD’li 41 şirket, 317 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirerek, tüm satışların %50’sini karşıladı.

Analistler, bu satış performansının 2024 yılına da yansıyarak hisse değerlerini olumlu etkileyeceğini belirtiyor.

Öne Çıkan Şirketlerin Hisse Performansı

Asya merkezli şirketler, yatırımcılarına %100'ün üzerinde kazanç sağladı. Örneğin:

Mitsubishi Heavy: %169,7

Hanwha Aerospace: %153,5

Rheinmetall AG: %115,3

Leonardo: %61,2

RTX Corporation: %37,5

Diğer yandan, Avrupa merkezli şirketlerden Airbus %10,7, Lockheed Martin %7,2 kazanç sağlarken, Boeing %32 kayıpla yatırımcılarını üzdü.

Boeing'in Zorlu Dönemi

Boeing, devam eden güvenlik sorunları ve kötü gelen bilançolar nedeniyle ciddi fiyat kayıpları yaşadı. Ayrıca, iş gücünü %10 azaltma planı kapsamında 396 çalışanının işten çıkarılması, hisse performansını olumsuz etkiledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) gerçekleştireceği denetimlerin ardından, Boeing'in 737 model uçaklarının karşılaştığı sorunların devam etmesi, yatırımcıların güvenini sarstı.

Sektördeki Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri

Büyüyen savunma bütçeleri ve artan uluslararası iş birliği ile önümüzdeki dönemde savunma ve havacılık şirketlerinin daha fazla gelişim göstermesi bekleniyor. Bu da yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek.