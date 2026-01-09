Kütahya'da Kadın Kooperatifleri 2026 İçin Güç Birliği

Sekiören ve Domaniç kadın kooperatifleri, 2026 tarımsal üretim ve katma değerli gıda çalışmaları için iş birliği protokolü hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:16
Kooperatifler iş birliğini güçlendiriyor

Kütahya’nın Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında, 2026 yılında gerçekleştirilecek tarımsal üretim ve katma değerli gıda ürünleri çalışmalarına yönelik bir istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda öne çıkanlar

Toplantıya, Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazife Uslu katıldı. Görüşmede, kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı, iş birliğinin geliştirilmesi ve imzalanması planlanan iş birliği protokolü üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı gündeminde ayrıca ortak üretim modelleri, pazarlama imkanları ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

