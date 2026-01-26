Kütahya Emlak Sektörü 55 Milyar TL'ye Ulaştı

Kütahya emlak piyasasında yıllık ciro 55 milyar TL seviyesinde

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, ilin konut satışları, kira fiyatları ve yetkili emlak danışmanlarına ilişkin verileri paylaştı. Uzman, Kütahya’daki piyasa büyüklüğüne dair çarpıcı rakamlar açıkladı.

Konut satışları ve değerleri

Kenan Uzman, il genelinde yılda ortalama 9 bin konut satışı gerçekleştiğini belirtti. Aralık ayı itibarıyla ortalama konut fiyatı 2 milyon 850 bin lira düzeyinde bulunuyor. Uzman, yalnızca konut satışlarının yaklaşık 25 milyar 650 milyon TL’lik bir hacme işaret ettiğini vurguladı.

Uzman, toplam hacme konut dışı satışlar ve kiralamaların da eklendiğinde emlak sektörünün yıllık cironun yaklaşık 55 milyar TL olduğunu kaydetti.

Kütahya’nın ülke içindeki payı ve kira piyasası

İlin Türkiye genelindeki payına değinen Uzman, "Türkiye’de satılan her 200 konuttan yaklaşık 1,2’si Kütahya’da satılmaktadır" dedi. Aralık ayı itibarıyla il genelinde ortalama aylık kira bedelinin 15 bin TL olduğunu belirten Uzman, kira piyasasında da ciddi bir hareketlilik yaşandığını aktardı.

Yetkili emlak danışmanlarının ilçe dağılımı

Yetki belgesine sahip emlak danışmanlarının ilçe bazındaki dağılımını açıklayan Uzman, sayıların şu şekilde olduğunu bildirdi: Kütahya merkez 193, Tavşanlı 27, Gediz 13, Altıntaş 4, Domaniç 3, Emet 3, Simav 2, Çavdarhisar 1 ve Şaphane 1. İl genelinde toplam 247 yetki belgeli emlak danışmanı bulunduğunu ifade eden Uzman, Aslanapa ve Pazarlar ilçelerinde yetki belgesine sahip danışman olmadığını, bu ilçelerin nüfus ve piyasa ölçeği açısından daha küçük olduğunu dile getirdi.

Kayıt dışı faaliyetlere karşı uyarı

Uzman, sahada yetkisiz ve kayıt dışı çalışanların sayısının en az yetkili danışmanlar kadar olduğunu belirterek bu duruma dikkat çekti. Uzman, "Bu durum hem haksız rekabete yol açıyor hem de mesleğimizin itibarını zedeliyor" diyerek kayıt dışı faaliyetlerle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

