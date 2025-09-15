Kuzu/Oğlak Destekleri %50 Artışla Küçükbaş Hayvancılığa Can Suyu

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, kuzu/oğlak desteklerinin yüzde 50 ve çoban desteğinin yüzde 125 artırılmasının sektöre sürdürülebilir katkı sağlayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:05
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Çelik, kuzu/oğlak desteklerinin yüzde 50 artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Destek artışları, sektörün sürdürülebilirliği açısından katma değer sağlayacak." dedi.

Kararın getirdiği destek paketinin detayları

Çelik, temel desteğin hayvan başına 200 liradan 300 liraya çıkarıldığını, 100 baş ve altı işletmelere ilave aile işletmesi desteğinin kuzu/oğlak başına 300 lira verileceğini aktardı. Ayrıca kadın ve 41 yaş altı genç çiftçilere 210 lira, tarımsal derecelendirmede birinci derece birlik üyelerine ilave 60 lira ve 150 baş kuzu/oğlağı bulunan işletmelere 81 bin lira çoban istihdam desteği sağlanacağını söyledi.

Çoban desteği ve yetiştiriciye ulaşan tutar

Çelik, çobanların sektör için kritik bir konu olduğunu vurgulayarak, temel ve ilave desteklerin yüzde 50, çoban desteğinin ise yüzde 125 artırılmasının hayvancılık açısından değerli olduğunu belirtti. Tüm destekleme şartları yerine getirildiğinde yetiştiricinin eline temel ve ilave desteklerle beraber hayvan başına 870 lira'yı aşan bir tutarın geçeceğine dikkat çekti.

Islah projelerinde de ciddi artış

'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamındaki desteklerin de yükseltildiğini aktaran Çelik, elit sürü desteğinin 2024'te 475 liradan 700 liraya, taban sürü desteğinin ise 250 liradan 400 liraya çıkarıldığını ifade etti. Çelik, "Desteklerdeki artış, yetiştiriciler için can suyu ve sektör için yeni bir motivasyon kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sektöre olumlu yansımalar ve teşekkür

Çelik, desteklerden küpe, küpeleme ve aşı ücretlerinin kesilmemesinin yetiştiriciler açısından önemli bir gelişme olduğuna işaret etti. Destek artışlarının sektörde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirterek, karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sektör adına teşekkür etti.

