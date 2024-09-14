Lisanslı Depo İşletmelerinde Kefalet Düzenlemesi

Lisanslı Depo İşletmeleri İçin Yeni Düzenleme

Tüzel kişilere bağlı lisanslı depo işletmelerinde teminat yükümlülüklerinin kefalet sözleşmesiyle yerine getirilebilmesi amacıyla önemli bir düzenleme gerçekleştirildi.

Bakanlık Yeni Yönetmeliği Yayımladı

Ticaret Bakanlığı, "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı metni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Kimleri Kapsıyor?

Düzenleme, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışındaki ürünlerle iştigal eden, toplam hissesinin %51 veya daha fazlası yönetmelikte belirtilen tüzel kişilere ait olan lisanslı depo işletmelerini kapsamaktadır. Bu kapsamda teminat yükümlülüğü, artık kefalet sözleşmesiyle de yerine getirilebilecek.

Teminatın Sınırları Belirlendi

Kefalet sözleşmesi çerçevesinde verilen teminat tutarının, Bakanlık tarafından belirlenen toplam teminat tutarının %90'ını aşamayacağı bildirildi.

Kefil Olma Şartları

Yine, kefalet sözleşmelerinde kefil olan tarafın müteselsil kefil sıfatıyla, belirtilen tüzel kişilerden biri olması zorunluluğu getirildi.