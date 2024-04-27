Lokanta ve kafeler için KDV’de yeni düzenleme Resmi Gazete’de

Lokanta ve kafelerde geçerli olacak yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete’de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapmakta olan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında değişiklikte bulundu. Bu değişikliklerle birlikte, yüzde 8 oranındaki KDV yüzde 10’a, yüzde 18 oranındaki KDV ise yüzde 20’ye çıkarılacak.

Yeni düzenlemeye dahil olan iş yerleri kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler olacak. Burada işletmenin hazırlayıp satışını gerçekleştirdiği ürünlerde KDV yüzde 10 ve yüzde 20 olarak uygulanacak. Kişilerin internet ya da telefon üzerinden verdikleri siparişlerde, gel-al uygulamalarında ve paket yaptırma işlemlerinde de aynı KDV oranı uygulanacak.

Yeni uygulamamanın 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı belirtildi.