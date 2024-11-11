Lufthansa, Tel Aviv Uçuş İptallerini 31 Aralık'a Kadar Uzattı

Lufthansa'dan Önemli Uçuş Güncellemesi

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e yapacağı uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Uçuş Planında Güncelleme

Lufthansa Grubu, yaptığı açıklamada, bu kararın arkasındaki nedenlerin Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu belirtirken, Tel Aviv uçuşlarının süresiz olarak askıya alındığını ifade etti.

Ayrıca daha önce, İran'ın başkenti Tahran ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan uçuşların iptali 31 Ocak 2025 ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Güvenlik Endişeleri etken

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve artan güvenlik endişeleri doğrultusunda, Lufthansa, son dönemde Orta Doğu'ya yönelik uçuş iptallerini sık sık yenilemekte ve duruma uygun tedbirler almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.