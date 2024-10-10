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Macaristan ve Gazprom Arasında Doğal Gaz Tedariki İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Macaristan, Gazprom ile doğal gaz sevkiyatını artırmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:30
Macaristan ve Gazprom Arasında Doğal Gaz Tedariki İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Macaristan ve Gazprom Arasında Önemli Anlaşma

Macaristan hükümeti, Rusya'nın önde gelen doğal gaz şirketi Gazprom ile arasında, ülkeye gönderilen Rus doğal gazının miktarını artırmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmeler ve Anlaşmanın Detayları

Gazprom'un yaptığı resmi açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller arasında gerçekleştirilen görüşmelere yer verildi. Bu görüşmede, doğal gaz tedariki ve gaz sektörü üzerindeki işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar tartışıldı.

Açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı" ifadeleri kaydedildi.

Türk Akım Boru Hattı İhtimali

İki ülke arasında yapılacak doğal gaz sevkiyatında, Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılabileceği gündeme geldi. Bu, iki taraf arasındaki enerji işbirliğinin genişlemesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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