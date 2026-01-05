DOLAR
Manisa İŞKUR 2026 Proje Desteği: Engelli ve Eski Hükümlülere Devlet Güvencesi

Manisa İŞKUR, 2026 proje destekleriyle engelli ve eski hükümlülerin istihdama kalıcı katılımını hedefliyor; başvurular 16 Ocak 2026'ya kadar sadece e-Devlet üzerinden.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:56
Manisa İŞKUR 2026 Proje Destekleri: Engelli ve Eski Hükümlülere Devlet Güvencesi

Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların çalışma hayatına güçlü şekilde katılmalarını hedeflediklerini belirterek, 2026 yılı proje desteklerinin bu anlayışla hayata geçirildiğini açıkladı.

Tufan, 2026 yılı 1. Dönem proje başvurularının başladığını duyurdu ve desteğin sosyal devlet anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Tufan, şu ifadeleri kullandı: "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından oluşan kaynakları, dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak ve onları üretimin bir parçası haline getirmek için kullanıyoruz. Bu kaynaklar; mesleki eğitim, rehabilitasyon, işe uyum, destek teknolojileri, korumalı işyerleri ve kendi işini kurmaya yönelik projelere aktarılıyor. Amacımız, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın geçici değil, kalıcı ve sürdürülebilir biçimde çalışma hayatında yer almalarını sağlamak."

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden

Tufan, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara çağrıda bulunarak başvuruların yalnızca dijital ortamdan yapılacağını hatırlattı: "Engelli vatandaşlarımız, projelerini 16 Ocak 2026 tarihine kadar sadece e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak sunabilecek. Elden ya da posta yoluyla yapılan bireysel başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek."

Destek tutarlarına ilişkin bilgilendirmede Tufan, "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız için sektörüne göre 735 bin TL’ye kadar, tarım ve hayvancılık alanında ise 555 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanabiliyor. Bu destekler, girişimcilerimiz için çok önemli bir başlangıç sermayesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Kurumsal projeler ayrı değerlendiriliyor

Tufan, engellilere yönelik mesleki eğitim, işe yerleştirme, destek teknolojileri, korumalı işyeri ve destekli istihdam projeleri ile eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik projelerin kurumsal başvuru kapsamında ele alındığını belirtti. Eski hükümlülere ilişkin projelerin ise Adalet Bakanlığına bağlı ilgili birimler aracılığıyla hazırlanarak Manisa İŞKUR İl Müdürlüğüne iletildiğini söyledi.

Tufan açıklamasını şöyle tamamladı: "Tüm vatandaşlarımız başvuru şartları, proje rehberleri ve detaylı bilgilere İŞKUR’un resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Biz Manisa İŞKUR olarak, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

