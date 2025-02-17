Marmarabirlik, Üreticilere 800 Milyon Lira Ödüyor

Marmarabirlik, 2024-2025 iş yılı için ortaklarına 800 milyon lira ödeme yapacak. Ödemeler nisan sonuna kadar tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:48
Marmarabirlik, Üreticilere 800 Milyon Lira Ödüyor

Marmarabirlik, Üreticilere 800 Milyon Lira Ödüyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında 21 Şubat'ta ortaklarına toplamda 800 milyon lira ödeme gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamaya göre, bu ödeme ile birlikte üreticiden alınan zeytin bedellerinin yüzde 75'ine karşılık gelen 2 milyar 400 milyon lira peşin olarak ödenecek. Kalan yüzde 25'lik bölüm ile fark ödemeleri ise en geç nisan ayı sonunda tamamlanacak.

Ürün Alımında Artış Var

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 2 milyar 824 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 3 milyar 363 milyon lira değerinde ürün alımı hedeflediklerini açıkladı.

Asa, maliyet artışlarına dikkat çekerek, "Bu ekonomik koşullarda mevcudu koruyabiliyorsanız büyümüş sayılırsınız. Maliyetlerin çok değişken olması, ambalaj, üretim, pazarlama, enerji ve finans maliyetleri satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Satılan ürün miktarının tutarı ile bir sonraki yıl aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Asa, Marmarabirlik'in bu yılki hedefinin 7 milyar lira ciroya ulaşmak olduğunu açıkladı.

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