Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da Hizmete Girdi

Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da Açıldı

Maryland eyaletine ait Türkiye Ofisi, İstanbul'da resmi olarak hizmet vermeye başladı. Dünya genelinde 18 dış ticaret ofisi bulunan Maryland'in bu yeni ofisi, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla açıldı.

Kübra Nefise Kalkan'dan Açıklamalar

Maryland Türkiye Ofisi Temsilcisi Kübra Nefise Kalkan, ofisin iki ülke arasında ticaretin artırılması, ortaklıkların kurulması ve pazara erişim konusunda önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtti. Kalkan, "Türk firmaları ile ABD'li işletmelerin işbirliği yapmalarına yardımcı olacağız." dedi.

Yatırım Fırsatları ve Ortaklıklar

Kalkan, teknoloji ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış Maryland işletmeleri ile dijital dönüşümü hedefleyen Türk firmaları arasında yeni iş birlikleri kurulmasının mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi ve sağlık sektörlerinde önemli yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, bu alanlarda işbirliklerinin artmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Maryland, faaliyet gösteren Ulusal Güvenlik Ajansı ile Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı gibi önemli teknolojik kuruluşlarla dikkat çeken bir bölgedir. Türkiye'nin savunma sanayi ise, ABD ile ticarette stratejik öneme sahip farklı alanlardan biridir. Maryland'de, Bethesda'daki Lockheed Martin gibi birçok büyük savunma şirketinin genel merkezinin bulunması, işbirlikleri için uygun bir zemin oluşturuyor.