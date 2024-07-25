MediaMarkt Türkiye'nin İskenderun'daki 99. Mağaza Açılışı

MediaMarkt, Türkiye'deki 99. Mağazasını İskenderun'da Açtı

MediaMarkt, Türkiye'deki yeni mağazasını İskenderun'da müşterileriyle buluşturdu. Açılış gerçekleştirilen mağaza, 1.819 metrekarelik bir satış alanına sahip olan yeni konsepti "Look and Feel" ile tasarlandı.

Türkiye Genelindeki Mağaza Sayısı 99'a Ulaştı

Yeni mağaza ile birlikte MediaMarkt, Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 99'a çıkarmış oldu. İskenderun'daki mağazasında, 14'ü kadın olmak üzere 28 yeni istihdam sağlayarak, istihdama katkıda bulundu.

CEO Hulusi Acar'dan Açıklamalar

MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye’deki tüketicilere MediaMarkt'ın sunduğu alışveriş deneyiminin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi. Acar, “Bu kapsamda we de Türkiye'de kazandığımızı yatırmaya ve kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıyoruz.” diye ekledi.

2024 Hedefleri

Acar, 2024 yılının sonuna kadar çeşitli illerde yeni mağazalar açarak toplam mağaza sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Her yeni mağaza ile birlikte, müşterilere geniş ve ferah bir alışveriş alanı sunarak, ürünleri detaylı bir şekilde inceleme imkanları sağladıklarını vurguladı.

Ayrıca, “Deneyim Şampiyonluğu” iddialarını koruyarak, müşterilerinin memnuniyetini sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Gelecek dönemde bu başarıyı yeni mağazalar ile sürdüreceklerini duyurdu.

MediaMarkt Türkiye,Hatay'ın İskenderun ilçesinde 99'uncu mağazasını açtı.

MediaMarkt Türkiye,Hatay'ın İskenderun ilçesinde 99'uncu mağazasını açtı.