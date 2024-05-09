Bist 100
10.212,83 0%
DOLAR
32,21 -0,13%
EURO
34,67 -0,07%
ALTIN
2.378,86 -0,1%

Merkez Bankası Başkanı’ndan “asgari ücret eridi” açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 38’e çıktığını vurgulayan Karahan, asgari ücretin de erimiş olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:35
Merkez Bankası Başkanı’ndan “asgari ücret eridi” açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 36’dan yüzde 38’e çıktığını ifade etti. Bununla birlikte Karahan, asgari ücretle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretle ilgili olarak Karahan, “Asgari ücret meselesi TCMB’nin sorumluluğunda olan bir konu değil. Görüşmelerde taraf da değiliz. Bu nedenle tavsiye de söz konusu değil. Ancak ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Diğer yandan hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Asgari ücrette tek artış olacağı ifade edilmişti. Biz de bunu varsaydık” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında zirve

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da enflasyonda zirve için Mayıs ayına işaret etti. Karahan, “Mayıs ayında enflasyonda zirveyi göreceğiz. Yüzde 75 civarını öngörmekteyiz. Yılın ilk 4 ayında, 4 puana yakın bir ilave görüyoruz. Bunu tümüyle telafi etmek oldukça zor. Bu nedenle hedefi yüzde 38’ çektik” şeklinde konuştu.

500 ve 1000 TL’lik banknotlarla ilgili ise TCMB Başkanı, “bir üst banknota ihtiyaç olup olmaması, çok farklı faktörlere bağlı. Bu konuda yetkili BDDK. İhtiyaç görülürse gerekli adımı atarız” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Başvurana 146.856 TL para iadesi yapılacak! KDK o paraları tek tek geri ödeyecek

Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Temmuz ayına kadar ondan alan zengin olacak! Fiyatı resmen ikiye katlayacak

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Başvurana 146.856 TL para iadesi yapılacak! KDK o paraları tek tek geri ödeyecek

Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Temmuz ayına kadar ondan alan zengin olacak! Fiyatı resmen ikiye katlayacak

Kenarda köşede dolar biriktirenler dikkat! Dolar kurunda en dip tahmin geldi!

Eksik primden emekli olamayana yeni şans! Meclis prim indirimine onay verdi

33 ile yüzde 25 indirimli arsa müjdesi! TOKİ'den ucuz arsa almanın tam sırası

Vakıfbank'tan emekliye nakit yağmuru: Haziran ayında yeni dönem başlayacak

Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler