Merkez Bankası Başkanı’ndan “asgari ücret eridi” açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 36’dan yüzde 38’e çıktığını ifade etti. Bununla birlikte Karahan, asgari ücretle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretle ilgili olarak Karahan, “Asgari ücret meselesi TCMB’nin sorumluluğunda olan bir konu değil. Görüşmelerde taraf da değiliz. Bu nedenle tavsiye de söz konusu değil. Ancak ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Diğer yandan hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Asgari ücrette tek artış olacağı ifade edilmişti. Biz de bunu varsaydık” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında zirve

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da enflasyonda zirve için Mayıs ayına işaret etti. Karahan, “Mayıs ayında enflasyonda zirveyi göreceğiz. Yüzde 75 civarını öngörmekteyiz. Yılın ilk 4 ayında, 4 puana yakın bir ilave görüyoruz. Bunu tümüyle telafi etmek oldukça zor. Bu nedenle hedefi yüzde 38’ çektik” şeklinde konuştu.

500 ve 1000 TL’lik banknotlarla ilgili ise TCMB Başkanı, “bir üst banknota ihtiyaç olup olmaması, çok farklı faktörlere bağlı. Bu konuda yetkili BDDK. İhtiyaç görülürse gerekli adımı atarız” dedi.