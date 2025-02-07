DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Merkez Bankası'ndan Açık Mektup: Politikalar Enflasyonla Mücadelede Gözden Geçiriliyor

TCMB, hükümete gönderdiği açık mektupta, politika faizinin belirlenmesinde enflasyon verilerini göz önünde bulunduracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:30
Merkez Bankası'ndan Açık Mektup: Politikalar Enflasyonla Mücadelede Gözden Geçiriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümete yönelik önemli bir 'Açık Mektup' göndererek, önümüzdeki dönemde politika faizinin, enflasyonun gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak belirleneceğini vurguladı.

Mektup Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletilirken, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması durumunda TCMB'nin, hükümeti bilgilendirmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

2024 yılı için enflasyon hedefinin belirgin bir şekilde aşıldığına dikkat çekilen metinde, tüketici enflasyonunun seyrinde geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi. Mektupta, yılın ilk yarısındaki güçlü talep koşullarının enflasyondaki yukarı yönlü etkisine de değinildi.

Hizmet fiyatları, tüketici enflasyonuna en yüksek katkıyı sağlarken, kira ve eğitim hizmetleri enflasyonunu yukarı çeken unsurlar arasında yer aldı. Özellikle, yılın ikinci yarısında bazı hizmet kalemlerinde enflasyonun ılımlı seyrettiği belirtildi.

Enerji grubunda ise, 2023 yılına ilişkin bazı düzenlemelerin enflasyonu aşağı yönde etkilediği, bunun 2024 yılı itibarıyla tersine döneceği öngörülmekte. Gıda fiyatları üzerindeki baskılar ve pandemi sonrası yapılan fiyat ayarlamaları enflasyon sürecini olumsuz etkiliyor.

Mektupta ayrıca, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulanarak, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme kaydetmesine rağmen risk unsurlarının devam ettiği belirtildi. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası duruşunun devam edeceği belirtildi.

TCMB, 2024 yılı için enflasyon tahminlerini aşağıdaki gibi açıkladı: 2025 yılı sonunda enflasyonun %24, 2026 yılı sonunda %12 ve 2027 yılı sonunda %8 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ancak, gıda ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyonu olumsuz yönde etkileyebileceği ifade ediliyor.

Mektupta, dezenflasyon sürecinin başarılı olabilmesi için para ve maliye politikalarının eş güdümünün büyük önem taşıdığı da vurgulandı. Ayrıca, geleceğe dönük fiyat istikrarını sağlamak için gerekli yapısal reformların sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merkez Bankası'ndan Açık Mektup: Politikalar Enflasyonla Mücadelede Gözden Geçiriliyor
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi
3
Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları
4
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Faiz İndirimlerinde Veri Odaklı Yaklaşım
5
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
6
Suriye'ye Un İhracatı 2024'te 400 Bin Tona Ulaşacak
7
Almanya Sanayi Üretiminde Aralık 2024’te En Yüksek Düşüş: ING Ekonomi Analizleri

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!