Merkez Bankası Rezervleri 171,1 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

TCMB, 14 Mart haftasında toplam rezervlerini 171,1 milyar dolara çıkararak önemli bir artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:44
Merkez Bankası Rezervleri 171,1 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

Merkez Bankası Rezervlerinde Önemli Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla toplam rezervlerinde 1 milyar 167 milyon dolarlık bir artış kaydederek 171 milyar 82 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Yükseliş

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar artarak 98 milyar 69 milyon dolar oldu. Bu rakam, 7 Mart'ta 97 milyar 802 milyon dolar düzeyindeydi.

Aynı dönem içerisinde altın rezervleri de dikkat çekici bir artış göstererek 1 milyar 900 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

TCMB Rezervlerinin Tarihsel Seyri

14 Mart haftasında toplam rezervlerin bir önceki haftaya göre artış göstermesi, TCMB'nin rezerv yönetiminde izlediği başarılı stratejilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İşte Aralık 2023 tarihinden bu yana TCMB'nin rezerv verileri:

  • 29.12.2023: Altın Rezervleri: 48.231 | Brüt Döviz Rezervleri: 192.830 | Toplam Rezervler: 141.061
  • 14.03.2024: Altın Rezervleri: 74.013 | Brüt Döviz Rezervleri: 98.069 | Toplam Rezervler: 171.082

Bu gelişmeler, piyasalar açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor ve Merkez Bankası'nın finansal istikrarı sağlamada aldığı önlemleri pekiştiriyor.

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