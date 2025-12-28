Zeki Kıvanç: Avrupa Mevzuatı Plastik Ticaretini Şekillendiriyor

Adana Sanayi Odası'nda 'Yeşil Dönüşümde Türkiye’nin Stratejik Hamlesi' toplantısı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Yeşil Dönüşümde Türkiye’nin Stratejik Hamlesi' başlıklı toplantıda plastik sektörünün geleceğine dair uyarılarda bulundu. Toplantıda, Avrupa düzenlemelerinin sektörü nasıl yeniden şekillendirdiği ve Türkiye için doğan fırsatlar masaya yatırıldı.

Küresel ticarette yeni paradigma

Toplantının açılışında konuşan Kıvanç, küresel ticarette paradigmaların değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Plastik dünyasında rüzgar artık çok sert esiyor.' Kıvanç, Avrupa'daki mevzuatların yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp doğrudan ticareti ve ihracat pazarlarını şekillendirdiğini vurguladı ve dönüşüme ayak uydurulamaması halinde küresel değer zincirlerinin dışında kalma riski olduğuna işaret etti.

Kıvanç, artık rekabetin sadece üretim kapasitesiyle değil sürdürülebilirlik anlayışıyla ölçüldüğünü belirterek sanayicileri önlem almaya çağırdı.

Endüstriyel Sadeleştirme ve Türkiye için fırsat

Avrupa sanayisinin yüksek maliyetli regülasyonlar nedeniyle zorlandığını söyleyen Kıvanç, 'Son 6 aydır Avrupa’da Endüstriyel Sadeleştirme kavramı konuşuluyor.' ifadesini kullandı. Kıvanç, Avrupa'nın sadeleşme hamlesinin Türkiye gibi esnek üretim kabiliyetine sahip ülkeler için dev bir fırsat penceresi açtığını ve Türkiye'nin geri dönüşümde küresel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Toplantı, yapılan sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumu ile son buldu.

