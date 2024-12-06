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Mersin Serbest Bölgesi'nde Üst Yapı Yatırımları Yatırımcılara Sunuluyor

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'nde üç üstyapıyı yatırımcıların yüreğine sunuyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:22
Mersin Serbest Bölgesi'nde Üst Yapı Yatırımları Yatırımcılara Sunuluyor

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'nde yer alan üç üstyapıyı yatırımcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bakanlığın bu konudaki duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üstyapılar, kapalı zarf içerisinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulü ile yatırımcılara tahsis edilecek. Detaylar şu şekilde:

  • 5.936 metrekarelik üstyapı: 1.888.698 dolar
  • 540 metrekarelik üstyapı: 149.873 dolar
  • 3.600 metrekarelik üstyapı: 901.053 dolar

Başvuru süresi, duyurunun yayımlandığı günden itibaren 30 gün sonra sona erecek. Yatırımcıların başvurularını Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne yapmaları gerekecek.

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