MESİAD 30. Yıl Ödül Töreni: Merter'e Değer Katacak Başarılar

MESİAD 30. Yıl Merter'e Değer Katanlar Ödül Töreni Düzenlendi

Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD), 30. yılını büyük bir ödül töreniyle kutladı. Törene TICARET Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleştirildi ve birçok sektör temsilcisi bir araya geldi.

Strateji Değişikliği ve Yeni Vizyon

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, törende yaptığı konuşmada ticaret şeklinin değiştiğine dikkat çekerek, "Ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak rakibimiz olamaz. Nitelikli ve kaliteli ürünler üreteceğiz" dedi.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, başarıyı sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Topluma katkı sağlayan ve çevresel, sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar gelecekte de başarıyı belirleyecek" ifadesinde bulundu.

Sektörün Durumu ve Gelecek Vizyonu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye'nin en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, "2023 verilerine göre sektörde ilk sıradayız" dedi. Törende bu yıl "En İyi Çıkış Yapan Firmalar", "En Çok İhracat Yapan Markalar" gibi çeşitli ödüller verildi.

Ödül Töreninin Önemi

Bu yıl ilk kez düzenlenen MESİAD 30. yıl ödül töreninde ödüller, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in katılımıyla sahiplerini buldu. Bu tören, Merter’in ticaret ve sanayi alanındaki başarısını kutlamak açısından büyük bir öneme sahip oldu.