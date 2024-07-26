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Migros ve Bingöl Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Bingöl Balı İşbirliği

Migros ve Bingöl Üniversitesi, Bingöl balının sürdürülebilir üretimi için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:19
Migros ve Bingöl Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Bingöl Balı İşbirliği

Migros ve Bingöl Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Bingöl Balı İşbirliği

Migros ve Bingöl Üniversitesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan Bingöl balının sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Migros'tan Destek

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, yerel üreticilerin kalkınmasına ve Anadolu'nun yerel lezzetlerinin değer görmesine öncülük etmek amacıyla birçok projede aktif olduklarını belirtti. Baydur, "Bingöl balı, eşsiz Anadolu lezzetlerinden biridir. Bu balın üreticilerini iyi üretim uygulamaları ile destekliyoruz,"

İşbirliği Detayları

ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu işbirliği, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde Bingöl balının her aşamasının kontrol edilmesini sağlayacak. Arıcılar aldıkları eğitimlerle belirli bir standart kazanacaklardır.

Bingöl Üniversitesi'nin Rolü

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu işbirliğinin yerel arıcılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Çapak, ayrıca "Bingöl balının Avrupa Birliği Coğrafi işareti alması için Migros ile anlaşma imzaladık,"

Bu işbirliği ile birlikte yerli ve milli imkanların kullanılması ön planda tutulacak ve projenin hedefleri daha geniş bir kitleye ulaşacak.

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