Migros ve Bingöl Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Bingöl Balı İşbirliği

Migros ve Bingöl Üniversitesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan Bingöl balının sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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