Migros ve ColendiBank’ın Servis Modeli Bankacılığı Başvurusu BDDK'dan Onay Aldı

Migros ve ColendiBank’ın Servis Modeli Bankacılığına BDDK Onayı

Migros ile yapay zekâ destekli dijital mevduat bankası ColendiBank arasında yürütülen Servis Modeli Bankacılığı iş birliği, BDDK tarafından onaylandı. Bu izinle birlikte Colendi Bank A.Ş., bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri üzerinden sunabilecek; hizmetler, markanın bağlı ortaklığı Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (MoneyFinans) tarafından sağlanan arayüz aracılığıyla Migros müşterilerinin kullanımına açılacak.

Entegrasyon ve Hizmet Kapsamı

Onaylanan model, perakende ile finansı tek bir ekosistemde buluşturarak müşterilere hem dijital hem de fiziki kanallarda hızlı, güvenli ve kullanıcı odaklı finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Sunulacak servisler, Migros'un geniş erişim ağı ve MoneyFinans arayüzü ile entegre çalışarak günlük yaşam içinde kesintisiz finansal deneyim sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Cem Doğan, Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi: "Şirketimizin hem dijital hem de fiziki kanallarındaki geniş kapsamlı ve erişilebilir ağı sayesinde perakende ve finans bir araya geliyor ve finansal işlemler müşterilerin günlük yaşamına doğal ve akıcı biçimde entegre oluyor. Bu iş birliği doğru ve yenilikçi ürünlerle uçtan uca entegre bir finansal deneyim oluşturuyor" dedi.

Mehmet Müstehlik, Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: "Yenilikçilik, güvenilirlik, verimlilik ve kalıcı etki oluşturma anlayışımızı bu modele taşıyoruz. Güçlü iş ortaklarımızla birlikte, regülasyonlara tam uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapı kurarak, perakende ve finansın kesişiminde sürdürülebilir bir değer oluşturmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile finansal hizmetlere erişimi herkes için daha şeffaf, daha hızlı ve hiper kişiselleştirme ile gerçek anlamda kullanıcı odaklı hale getirirken, müşteri deneyimini ileri taşıyan uzun vadeli büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

Deniz Devrim Cengiz, ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO: "BDDK, vizyoner yaklaşımı ile hayata geçirdiği Servis Modeli Bankacılığı düzenlemeleriyle dünyaya örnek oldu. Biz de bu doğrultuda fintekten gelen tecrübemiz, yeni nesil teknolojimiz ve güçlü ortağımız ile globalde en iyi Servis Modeli Bankacılığı uygulamalarından biri olmak üzere yola çıktık. Marka ile geliştirdiğimiz bu model kapsamında Servis Modeli Bankacılığı başvurusunun BDDK tarafından onaylanması, teknolojik altyapımıza ve regülasyonlara uyum konusundaki yaklaşımımıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Servis Modeli Bankacılığı uygulamalarının getirdiği erişilebilirlik ve kapsayıcılık ile Türk bankacılık sistemini daha da büyüteceğine inanıyoruz" dedi.

BDDK onayı, perakende ve finans sektörlerinin entegrasyonunu hızlandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor; Migros müşterileri, MoneyFinans arayüzü üzerinden sunulacak bankacılık servisleriyle entegre, çabuk ve erişilebilir finansal hizmetlere kavuşacak.

MİGROS GRUBU MALİ İŞLER İCRA KURULU ÜYESİ CEM DOĞAN, COLENDİBANK KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU DENİZ DEVRİM CENGİZ VE MONEY FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET MÜSTEHLİK