Milli Deniz Topu THUNDERBOLT 40/70 T, İstanbul Fuarı'nda Tanıtılacak

Bursalı Firma, Türkiye'nin Milli Deniz Topu ile Fuarda Boy Gösteriyor

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, savunma sanayisindeki birçok projeye imza atarak THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topunu geliştirdi. Bu önemli proje, İstanbul'daki fuarda sergilenecek.

İlk Atış Testleri Başarıyla Gerçekleşti

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sistemin ilk atış testleri Konya Karapınar Atış Sahası'nda başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında hayata geçirilen proje, %100 yerli üretim anlayışıyla destekleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin İhtiyacına Cevap Veriyor

THUNDERBOLT 40/70 T, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı ve ithal silah sistemlerine bağımlılığı ortadan kaldırarak dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen bu top, sürdürülebilir savunma çözümleri sunarak maliyetleri de düşürüyor.

600 Atış Kapasitesi ile Öne Çıkıyor

ERMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, THUNDERBOLT 40/70 T'nin dakikada 600 atış kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Çift namlulu tasarımı ile her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabilen bu sistem, 12.500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyetiyle yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

IDEF 2025 Fuarında Yerli Teknolojiler Tanıtılacak

Özkayan, 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda THUNDERBOLT deniz topunun yanı sıra SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler ve üç boyutlu metal yazıcı teknolojileri gibi diğer ileri teknolojileri de tanıtacaklarını ifade etti.

Özkayan, "İleri teknolojiyi merkeze alarak birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu anlayış bizim önceliğimiz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te tanıtacak olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz," dedi.

Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, İstanbul'daki fuarda tanıtılacak.

Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, İstanbul'daki fuarda tanıtılacak.