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Milyonlarca borçluya son duyuru! Bunu yapmayan 15 gün sonra abonelikten atılacak!

Borçlu vatandaşlara resmi açıklama yapıldı. Bu borçların ödenmemesi durumunda tüm abonelikler sonlandırılacaktır.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 21:15
Milyonlarca borçluya son duyuru! Bunu yapmayan 15 gün sonra abonelikten atılacak!

Ekonomik sıkıntılar son dönemde artarak insanların geçimini zorlaştırıyor. Artan enflasyon oranları, temel gıda maddeleri ve günlük ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Özellikle sabit gelirli vatandaşlar yaşam pahalılığı arttıkça geçimlerini sağlamakta büyük zorluk yaşıyor. Ücretlerin yetersiz olduğu bir dönemde kira, faturalar ve diğer temel ihtiyaçların ödenmesi giderek zorlaşıyor.

SON TARİH 15 TEMMUZ 2024

Milyonlarca borçluya son duyuru

İnsanlar sırf ay sonunda ödemek için giderek daha da derin borç batağına düşüyorlar. Borçlu vatandaşlara resmi açıklama yapıldı. 31 Mayıs'a kadar borçların ödenmemesi halinde tüm abonelikleri iptal edilecektir.

Telekomünikasyon Dairesi tarafundan yapılan bir açıklamada abonelerin borçlarını 31 Mayıs'a kadar ödemeleri için son sürenin 15 Temmuz olduğu duyuruldu. Kayıtlar 15 Temmuz'dan sonra sona erecek. Telekomünikasyon Dairesi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, hesaplarını kapatmamış ve hesap açmakta olan abonelerin ses, data internet hizmetleri bilgisayar üzerinden kesilecek.

Ayrıca 2023 yılı Haziran ayı sonundan itibaren Bakanlığa 12'den fazla vade borcu olan bitin abonelerin hatları kesilecek ve abonelikleri sonlandırılacaktır. Bu durumdaki abonelerin mağdur olmamaları için en yakın telekomünikasyon departmanı muhasebe departmanına veya yetkili bankaya başvurarak borcunu ödemeleri tavsiye ediliyor.

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