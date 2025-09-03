MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor

Fuar İzmir'de kapılarını ziyaretçilere açtı

İzmir'de, maden arama, kırma-eleme, sondaj, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi geniş ürün yelpazesinin sergileneceği 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Organizasyon Fuar İzmir'de, İZFAŞ tarafından düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasında kentin tarih boyunca kültür, ticaret, üretim, yenilik ve bilimin merkezi olduğunu vurguladı.

Tugay, fuarın Türkiye'nin madencilik sektöründeki gücünü dünyaya tanıtacağını belirterek, "365 katılımcı firma, 44 ülkeden gelen ziyaretçiler, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan işbirlikleriyle, bu fuar artık sadece bir sergi alanı değil, ihracat, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir buluşma noktasıdır. Bu yıl ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla düzenlenen MINEX, Türkiye'deki tek madencilik fuarı olma özelliğini taşıyor."

Ayrıca fuarla eş zamanlı düzenlenen 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2025)'in de başladığını aktaran Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Kongremiz IMMAT 2025, bilim insanları, mühendisler, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini tartışacağımız çok değerli bir platform sunuyor. Nesnelerin internetinden yapay zekaya, otonom araçlardan sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok yenilik, madencilik sektöründe verimliliği artıracak, çevre dostu üretimi destekleyecek, güvenliği güçlendirecek."

Fuar kapsamında Türkiye'nin yerli üretim makine ve teknolojileri dünya pazarlarıyla buluşacak. Organizasyonda maden ekipmanlarının sergilenmesinin yanı sıra sektörün ihracat ve işbirliği fırsatları ön plana çıkarılacak.

MINEX, 6 Eylül'de sona erecek.