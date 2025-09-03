DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.684,43 -0,2%
BITCOIN
4.596.160,98 -0,24%

MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor

İzmir'de 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ve IMMAT 2025 başladı; 365 firma, 44 ülkeden ziyaretçi; fuar 6 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:12
MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor

MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor

Fuar İzmir'de kapılarını ziyaretçilere açtı

İzmir'de, maden arama, kırma-eleme, sondaj, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi geniş ürün yelpazesinin sergileneceği 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Organizasyon Fuar İzmir'de, İZFAŞ tarafından düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasında kentin tarih boyunca kültür, ticaret, üretim, yenilik ve bilimin merkezi olduğunu vurguladı.

Tugay, fuarın Türkiye'nin madencilik sektöründeki gücünü dünyaya tanıtacağını belirterek, "365 katılımcı firma, 44 ülkeden gelen ziyaretçiler, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan işbirlikleriyle, bu fuar artık sadece bir sergi alanı değil, ihracat, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir buluşma noktasıdır. Bu yıl ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla düzenlenen MINEX, Türkiye'deki tek madencilik fuarı olma özelliğini taşıyor."

Ayrıca fuarla eş zamanlı düzenlenen 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2025)'in de başladığını aktaran Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Kongremiz IMMAT 2025, bilim insanları, mühendisler, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini tartışacağımız çok değerli bir platform sunuyor. Nesnelerin internetinden yapay zekaya, otonom araçlardan sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok yenilik, madencilik sektöründe verimliliği artıracak, çevre dostu üretimi destekleyecek, güvenliği güçlendirecek."

Fuar kapsamında Türkiye'nin yerli üretim makine ve teknolojileri dünya pazarlarıyla buluşacak. Organizasyonda maden ekipmanlarının sergilenmesinin yanı sıra sektörün ihracat ve işbirliği fırsatları ön plana çıkarılacak.

MINEX, 6 Eylül'de sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş
2
New York Borsası Yatay Seyirle İşlem Gününe Başladı
3
Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi
4
Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor
5
Doğu Karadeniz'den Ocak Ayında 118 Milyon Dolar İhracat
6
Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı! Kulis bilgisinden ilk tarih ayyuka çıktı!
7
Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor