MKK ile Caja de Valores arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) imzalandığını duyurdu.

İmza töreni, Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu’nun 25. Toplantısı (WFC25) kapsamında Kazakistan Almatı’da gerçekleştirildi. Törene MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ile Caja de Valores Genel Müdürü Alejandro Santiago Berney katıldı.

Mutabakatın kapsamı ve hedefleri

Mutabakat zaptı ile karşılıklı işbirliği, bilgi aktarımı, teknoloji transferi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma, Arjantin ve Türkiye sermaye piyasaları arasında entegrasyonun artırılması amacını taşıyor.

Arıkan'ın değerlendirmesi

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, mutabakat zaptı imzalamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye piyasalarımızın güçlü altyapısına, ülkemize en uzak coğrafyalardan Güney Amerika’dan dahi ilgi duyulmasına mutluyuz. MKK olarak birçok ülke ve yabancı finans kuruluşu ile çeşitli işbirlikleri geliştiriyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetler yurt dışında bilinir hale geliyor. Bunun en güncel örneklerinden biri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yakın zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemimizi (e-GKS) dünyada örnek uygulamalardan biri olarak göstermiş olmasıdır.”

Arıkan ayrıca, bu mutabakat zaptının Amerika kıtasındaki bir merkezi saklama kuruluşu ile MKK arasında imzalanan ilk anlaşma olduğuna dikkati çekerek, MKK'nin bir finansal altyapı kuruluşu olarak sunduğu kurumsal yönetim hizmetlerine duyulan ilginin önemini vurguladı.

