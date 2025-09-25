MKK ile Caja de Valores Arasında Mutabakat Zaptı

MKK ve Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu Caja de Valores, WFC25 kapsamında Almatı’da mutabakat zaptı imzaladı; işbirliği, teknoloji transferi ve piyasa entegrasyonu hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:47
MKK ile Caja de Valores Arasında Mutabakat Zaptı

MKK ile Caja de Valores arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) imzalandığını duyurdu.

İmza töreni, Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu’nun 25. Toplantısı (WFC25) kapsamında Kazakistan Almatı’da gerçekleştirildi. Törene MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ile Caja de Valores Genel Müdürü Alejandro Santiago Berney katıldı.

Mutabakatın kapsamı ve hedefleri

Mutabakat zaptı ile karşılıklı işbirliği, bilgi aktarımı, teknoloji transferi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma, Arjantin ve Türkiye sermaye piyasaları arasında entegrasyonun artırılması amacını taşıyor.

Arıkan'ın değerlendirmesi

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, mutabakat zaptı imzalamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye piyasalarımızın güçlü altyapısına, ülkemize en uzak coğrafyalardan Güney Amerika’dan dahi ilgi duyulmasına mutluyuz. MKK olarak birçok ülke ve yabancı finans kuruluşu ile çeşitli işbirlikleri geliştiriyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetler yurt dışında bilinir hale geliyor. Bunun en güncel örneklerinden biri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yakın zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemimizi (e-GKS) dünyada örnek uygulamalardan biri olarak göstermiş olmasıdır.”

Arıkan ayrıca, bu mutabakat zaptının Amerika kıtasındaki bir merkezi saklama kuruluşu ile MKK arasında imzalanan ilk anlaşma olduğuna dikkati çekerek, MKK'nin bir finansal altyapı kuruluşu olarak sunduğu kurumsal yönetim hizmetlerine duyulan ilginin önemini vurguladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile Mutabakat...

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding-MoU) imzalandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot doğal gaz fiyatları: Referans 1000 m³ = 14 bin 400 lira 80 kuruş
2
Spot Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 202,87 lira
3
MKK ile Caja de Valores Arasında Mutabakat Zaptı
4
Gaziantep'te E-İhracat Zirvesi: GAİB, Dijital Dönüşümü Vurguladı
5
Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi
6
Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı
7
Uraloğlu: Türk Deniz Ticaret Filomuz Dünya'da İlk 10'da

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim