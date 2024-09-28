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Moody's, İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü

Moody's, İsrail'in kredi notunu A2'den Baa1'e indirirken, negatif görünümün devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:08
Moody's, İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü

Moody's Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu A2'den Baa1'e düşürdü. Ayrıca, ülkenin kredi notu görünümünü negatif olarak değerlendirmeye devam etti.

Jeopolitik Riskler Artıyor

Moody's tarafından yapılan açıklamada, bu not indiriminin ana sebebinin jeopolitik risklerin önemli ölçüde artarak çok yüksek seviyelere ulaşması olduğu ifade edildi. Bu durum, İsrail'in kısa ve uzun vadeli kredibilitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

Ateşkes Olasılığı Düşük

Ayrıca, açıklamada Gazze bölgesinde ateşkes olasılığının azalmasının önemine dikkat çekildi. İç siyasi risklerin, artan jeopolitik risklerle birleştiği kaydedildi.

Ekonomik Etkiler ve Gelecek Tahminleri

Uzun vadede, askeri çatışmanın İsrail ekonomisini daha önce öngörülenin aksine kalıcı biçimde zayıflatabileceği değerlendirildi. Artan güvenlik riskleri nedeniyle, ülkenin hızlı ve güçlü bir ekonomik toparlanma beklememesi gerektiği vurgulandı.

Moody's, bu olumsuz durumun ülkedeki kamu maliyesini de uzun vadede etkileyeceğini öngörüyor. Negatif görünüm, hala aşağı yönlü risklerin var olduğunu gösteriyor.

Moody's, daha önce Ekim 2023'te İsrail'in A1 olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı. Şubat ayında ise adı geçen notu A1'den A2'ye indirmişti.

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