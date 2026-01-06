MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Malatya'nın kayısı ihracatı ve ekonomik etkisi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılının Malatya için zorlu geçtiğini belirterek, zirai don (12 Nisan 2025) ve 6 Şubat depremleri gibi olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatından önemli gelir elde edildiğini açıkladı.

Özcan, 2025 yılında Malatya’dan toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Bir önceki yıl 76 bin ton ihracat yapıldığını, miktar bazında %38 düşüş yaşandığını ancak gelirdeki düşüşün %25 seviyesinde kaldığını söyledi; bunun fiyat artışlarının etkili olduğuna işaret etti.

Türkiye genelinde 2025 yılında fındık hariç toplam 1,7 milyar dolar kuru meyve ihracatı yapıldığını hatırlatan Özcan, bunun yaklaşık 303 milyon dolar'ının Malatya kayısısından elde edilmesinin önemine vurgu yaptı ve "Kayısı, hem Malatya hem de Türkiye ihracatı açısından stratejik bir tarım ürünü olmaya devam ediyor" sözlerini kullandı.

Özcan ayrıca, Malatya'nın sadece tarımda değil hayvancılıkta da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kırmızı et ticaretinin Malatya üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

MTB'de düzenlenen toplantıda değerlendirilen bu veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda, Özcan 2026 yılının hem Türkiye hem de Malatya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

