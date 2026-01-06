MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Malatya, zirai don ve depreme rağmen 47 bin 699 ton kuru kayısıdan 303 milyon 584 bin dolar gelir sağladı; kayısı ihracatı Malatya ve Türkiye için stratejik.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:07
MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı

MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Malatya'nın kayısı ihracatı ve ekonomik etkisi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılının Malatya için zorlu geçtiğini belirterek, zirai don (12 Nisan 2025) ve 6 Şubat depremleri gibi olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatından önemli gelir elde edildiğini açıkladı.

Özcan, 2025 yılında Malatya’dan toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Bir önceki yıl 76 bin ton ihracat yapıldığını, miktar bazında %38 düşüş yaşandığını ancak gelirdeki düşüşün %25 seviyesinde kaldığını söyledi; bunun fiyat artışlarının etkili olduğuna işaret etti.

Türkiye genelinde 2025 yılında fındık hariç toplam 1,7 milyar dolar kuru meyve ihracatı yapıldığını hatırlatan Özcan, bunun yaklaşık 303 milyon dolar'ının Malatya kayısısından elde edilmesinin önemine vurgu yaptı ve "Kayısı, hem Malatya hem de Türkiye ihracatı açısından stratejik bir tarım ürünü olmaya devam ediyor" sözlerini kullandı.

Özcan ayrıca, Malatya'nın sadece tarımda değil hayvancılıkta da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kırmızı et ticaretinin Malatya üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

MTB'de düzenlenen toplantıda değerlendirilen bu veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda, Özcan 2026 yılının hem Türkiye hem de Malatya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

MTB BAŞKANI ÖZCAN: "ZOR ŞARTLARA RAĞMEN 303 MİLYON DOLARLIK KAYISI İHRACATI...

MTB BAŞKANI ÖZCAN: "ZOR ŞARTLARA RAĞMEN 303 MİLYON DOLARLIK KAYISI İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

MTB BAŞKANI ÖZCAN: "ZOR ŞARTLARA RAĞMEN 303 MİLYON DOLARLIK KAYISI İHRACATI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hepsiburada 2025: Türkiye'nin Alışveriş Tercihleri — Teknoloji Önde
2
MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı
3
Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi
4
A101 e-ticarette büyüyor: Düzce Cumayeri'nde yeni depo ile kapasite %40 arttı
5
İlkadım’da 2025’te 628 işyeri ruhsatlandırıldı — 2026’nın ilk ruhsatı verildi
6
Salihli'de 2026 Yatırımları Masaya Yatırıldı
7
Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları