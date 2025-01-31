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MÜSİAD SAMEKS Ocak'ta 48,6'ya Geriledi

MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi ocakta 48,6 değerine düşerek negatif bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:29
MÜSİAD SAMEKS Ocak'ta 48,6'ya Geriledi

MÜSİAD SAMEKS Ocak Ayında Azalış Gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), Ocak ayında 48,6 değerine gerileyerek, önceki aya göre 2,6 puan bir azalış kaydetti.

Ocak Ayı Sonuçları

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksi Ocak ayı sonuçları, 2025 yılına düşüşle başladığını gösteriyor. Bu düşüşte hizmet sektörü SAMEKS Endeksi'nin 5,2 puan azalarak 46,0 seviyesine gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, sanayi sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 2,1 puan artarak 52,9 seviyesine yükseldi ve artış eğilimini sürdürdü.

Hizmet ve Sanayi Sektörlerindeki Gelişmeler

Hizmet sektöründe yaşanan azalışta iş hacmi alt endeksinin 6,7 puan düşerek 39,3 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektöründe yeni siparişlerin artışı üretim alt endeksini 52,2 puana yükseltti.

Böylece Ocak ayında talep koşullarındaki bozulmanın hizmet sektöründe belirgin bir şekilde hissedildiği görüldü. İmalat sektöründeki bozulma ise Aralık ayındaki %5'lik yavaşlamanın ardından, Ocak ayında iyileşme gösterdi.

Bu gelişmeler ışığında, aralık ayında referans değerin üzerinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, yılı olumlu bir şekilde kapatmasına karşın, yılın ilk ayında yeniden azalış eğilimine girerek 2025 yılına negatif bir başlangıç yaptı.

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