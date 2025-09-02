Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği

TİM Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Moskova'da düzenlenen Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı'ndaki değerlendirmesinde, ekonomi yönetiminin zorlu bir enflasyonla mücadele programı yürüttüğünü söyledi. Gültepe, "Ekonomi yönetimi zorlu bir enflasyonla mücadele programı yürütüyor. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Enflasyonun düşürülmesini, tek hanelere inmesini hepimiz istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretim ve faiz vurgusu

Gültepe, ekonomi yönetiminin üretimi ve ihracatı önceleyen politikaları gecikmeden uygulamaya alması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminde daha hızlı davranmasını beklediklerini vurgulayan Gültepe, Merkez Bankası raporuna atıfla önceliğin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğini aktardı.

Sanayi cephesine ilişkin uyarılarda bulunan Gültepe, "sanayici iki yıldır yüzde 45-50 faizle çalışarak bugünlere kadar geldi" dedi ve zayıflayan rekabetçilikle birlikte pazar kayıpları yaşandığını hatırlattı. Gültepe, kapanan işletmeler, sayıları katlanan konkordato ilanları, üretimini yurt dışına kaydıran firmalar ve istihdam kayıplarına dikkat çekti: "İhracatımızdaki sınırlı artışın bizi yanıltmaması gerekiyor."

Gültepe, otomotiv, kimya ve savunma sanayinin ihracattaki artışı domine ettiğini, bu artışı tabana yayamadıkları sürece sürdürülebilir büyüme yakalanamayacağını belirterek, "Eğer üretimi ve ihracatı önceleyen yeni, farklı bir yaklaşımla sanayi tarafının rekabetçiliğini güçlendirecek teşvik ve destek mekanizmaları devreye alınmazsa kayıp daha da büyüyecek. Bu çerçevede Merkez Bankasının da faiz indiriminde hızlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim sektörüne dikkat çekti

Gültepe, son iki yıldır uygulanan "yüksek faiz düşük kur" politikasının özellikle hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerin rekabetçiliğini zayıflattığını vurguladı. Hazır giyimin yıllarca ihracat liderliğini sürdürdüğünü ancak son aylarda beşinciliğe kadar gerilediğini anımsatan Gültepe, sektörün rakamlarını şu şekilde paylaştı: "Hazır giyimde 2022'yi 21,2 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. 2024'ü, 17,9 milyar dolarla tamamlayabildik. Bu yıl 7 aylık hazır giyim ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 eksideyiz. Yani hazır giyimde kan kaybı devam ediyor."

Gültepe, hazır giyim için "gözümüz gibi bakmalıyız" çağrısı yaparak, sektörün katma değer, istihdam ve ihracat açısından stratejik önemini koruduğunu belirtti. Sektörü yüksek teknoloji, tasarımın daha fazla devreye alınması, markalaşma ve dönüşümle güçlendirme hedefi olduğunu, ancak öncelikle son üç yıldır süren kan kaybını durduracak çözümler gerektiğini söyledi.

CPM Moskova ve fuar stratejisi

TİM Başkanı, fuarların moda endüstrisinin üretim, tasarım ve markalaşmadaki gücünü dünyaya tanıtmak için kritik platformlar olduğunu vurguladı. TİM olarak 2025'i toplamda 400'e yakın fuar ve heyet programıyla tamamlayacaklarını bildiren Gültepe, hazır giyimin bu programlarda öne çıkan sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

Gültepe, 20-22 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen IFCO ve eş zamanlı ABD'deki Magic Las Vegas katılımlarına işaret ederek, CPM için Moskova'da olduklarını ve "118'i milli katılım olmak üzere 125 firmamızla CPM'de yerimizi aldık" dedi. Rusya'nın hazır giyim ve konfeksiyonda önemli pazarlardan biri olduğunu, markaların ülkede yüzlerce mağaza ve satış noktasında Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti. 44'üncü sezonu düzenlenen CPM'de önemli işbirlikleri başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geleceğe umutla bakış

Gültepe, mevcut sorunlara rağmen gelecek için umutlu olduklarını ve üretim ile ihracatı önceliklendiren politikalar ve hızlı faiz düzenlemeleri ile ekonomik dengelerin yeniden güçlendirilebileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.