Mutfakta tüp patlatan zam! Mutfak tüpüne öyle bir zam geldi ki: Fiyatı duyan isyan edecek

Mutfak tüplerine dair önemli bir fiyat artış haberi geldi! Akaryakıta eklenen ÖTV zammının ardından enerji sektöründeki dalgalanmalar, mutfak tüplerine de bir fiyat artışı getirdi. Özellikle Ankara'da yoğun şekilde hissedilen bu zammın etkisiyle, 12 kilogramlık mutfak tüplerinin fiyatında 20-25 TL arasında bir artış meydana geldi. Bu bağlamda, 12 kilogramlık mutfak tüpü artık 580 TL'ye alıcı bulurken, 2 kilogramlık tüp de 5-6 TL arasında zam alarak 135 TL seviyesine çıktı.





Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıta uygulanan ÖTV zammının ardından doğalgaz ve elektrik tarifelerine yapılan zamlar, şimdi de mutfak tüplerine yansıdı. Ankara'da yaşanan bu fiyat artışı, mutfak tüpü kullanıcılarını ekonomik anlamda olumsuz bir durumla karşı karşıya bıraktı.

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatındaki bu artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,25'lik bir artışa işaret ediyor. Aynı şekilde, bir yıl öncesine göre bu tür tüplerin fiyatında gözlemlenen yaklaşık yüzde 100'lük bir artış, özellikle dar gelirli vatandaşları ekonomik anlamda olumsuz bir etkileşimle karşı karşıya bırakabilir. Zamların vatandaşlar üzerindeki olası etkileri, ekonomik dengeler üzerinde de önemli bir etki yaratabilir gibi görünüyor.