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New York Borsası, Gümrük Vergi Planıyla Yükselişle Kapandı

New York Borsası, Trump'ın gümrük vergileri kararı sonrası yükseldi. Dow Jones yüzde 0,77 artışla 44.711,43 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:11
New York Borsası, Gümrük Vergi Planıyla Yükselişle Kapandı

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergileri uygulama planını imzalamasının ardından yükselişle kapanarak dikkat çekti.

Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,77'lik bir artış göstererek 44.711,43 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,04 artışla 6.115,07 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi %1,5 kazançla 19.945,64 puana yükseldi.

Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamaları

Başkan Trump, ticari ilişkilerde karşılıklı olmayan düzenlemelere dair kapsamlı bir plan geliştirilmesi talimatını verdiği kararında, KDV sistemini kullanan ülkeleri değerlendirerek, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik Veriler ve İşsizlik Durumu

Makroekonomik verilerde ise, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocak ayında aylık %0,4, yıllık %3,5 yükseldi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularında 8 Şubat ile biten haftada 213 bin başvuru ile piyasa beklentilerinin altında bir düşüş kaydedildi.

Ülkede hanehalkı borcunun ise 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 artarak 18,04 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, beklenenden daha yüksek ÜFE verilerine rağmen yeni tarife planlarının enflasyonist baskılar ve küresel ticaret gerilimlerine dair endişeleri azalttığını vurguladı. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'nin iş gücü piyasasının gücünü artırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme kararında acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Verilerin yayımlanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,62'ye kadar yükselse de, daha sonra %4,52 seviyesinde dengelendi.

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