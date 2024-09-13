New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapadı

New York Borsası'ndaki Yükseliş

New York borsası, haftanın son işlem gününde önemli bir yükseliş yaşadı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazanarak %0,72 oranında artış gösterdi ve 41.393,78 puana ulaştı.

Endekslerin Performansı

Diğer endeksler de yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi %0,54 artışla 5.626,02 puana, Nasdaq endeksi ise %0,65 kazançla 17.683,98 puana yükseldi. Haftalık bazda değerlendirildiğinde, Dow Jones endeksi %2,6, S&P 500 endeksi %4 ve Nasdaq endeksi ise yaklaşık %6’lık bir kazanç sağladı.

Yatırımcıların Gözünü Fed'e Çevirmesi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı, yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Analistler, Fed’in mevcut faiz oranı olan %5,25-5,50 aralığından Eylül 18 itibarıyla bir düşüş yapacağını düşünüyor. Ancak piyasalarda, 25 veya 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi arasında bir bölünme gözlemleniyor.

Para Politikası Beklentileri

Son verilerle, piyasalar Fed'in %25 baz puanlık bir indirim yapma olasılığını %51, 50 baz puanlık bir indirim yapma olasılığını ise %49 olarak gösteriyor. Bunun yanı sıra, ABD'deki makroekonomik göstergelere de göz atıldığında, ithalat fiyat endeksinin Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,3, ihracat fiyat endeksinin ise %0,7 oranında azaldığı bildirilmiştir.

Tüketici Güven Endeksi Artış Gösterdi

Michigan Üniversitesi’nce ölçülen tüketici güven endeksi, Eylül ayında 1,1 puan artarak 69 değerine ulaştı ve bu değer, Mayıs 2024'ten beri en yüksek seviyeyi gösteriyor. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de %0,1 azalışla %2,7’ye gerileyerek, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Şirket Hisselerindeki Dalgalanmalar

Boeing fabrikasında işçilerin başlattığı grev, 737 Max dahil birçok uçağın üretimini etkileyerek, şirketin hisselerinde yaklaşık %3,7 değer kaybına yol açtı. Öte yandan, Çinli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri, ABD yönetiminin düşük değerli gönderilere yönelik sınırlamalar getirmesi sonrasında %2,4 oranında düştü.